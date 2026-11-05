Trigoria: allenamento in vista del Sassuolo. Presente anche il ds D'Amico (FOTO E VIDEO)Trigoria
L'allenamento di giovedì ⚽️ #ASRoma https://t.co/56IOmX6dFg— AS Roma (@OfficialASRoma) November 5, 2026
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