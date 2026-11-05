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Italia U21, i convocati di Baldini per le amichevoli contro Francia e Belgio: c'è Lulli

Nazionali
di FedericoL
lulli
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Dopo essersi qualificata alla fase finale di Albania e Serbia 2027, la Nazionale Under 21 torna in campo nella ‘finestra’ di novembre per affrontare due amichevoli contro Francia e Belgio. Chiamata per il giallorosso Emanuele Lulli. Questa la lista completa:
Portieri: Giovanni Daffara (Parma), Diego Mascardi (Torino), Lorenzo Palmisani (Frosinone), Massimo Pessina (Bologna); Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’Gladbach), Pietro Comuzzo (Torino), Eddy Kouadio (Monza), Emanuele Lulli (Roma), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Brando Moruzzi (Avellino); Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Deportivo La Coruna), Tommaso Berti (Cremonese), Matteo Cichella (Frosinone), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Avellino), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina); Attaccanti: Alessio Cacciamani (Torino), Francesco Camarda (Milan), Luigi Cherubini (Benevento), Jeff Ekhator (Juventus), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Dominic Vavassori (Palermo).
(figc.it)
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