Calciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea Hojbjerg

La Roma guarda già al prossimo mercato invernale e come riporta Eleonora Trotta, il club giallorosso sta valutando concretamente l'inserimento di un centrocampista. Tra i nomi resta in di moda anche quello di Pierre-Emile Hojberg, con il Marsiglia costretto a vendere per problemi finanziari. La Roma già in estate aveva fatto un sondaggio quando sembrava potesse uscire Konè, ma il danese non era considerato il rinforzo ideale per sostituire il francese. Il giocatore piace anche alla Juventus.