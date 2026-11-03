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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: possibile la partenza di Chiesa. Ci sono anche Lazio e Inter

Mercato
di R.P.
chiesa
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Il futuro di Federico Chiesa sembra essere sempre più lontano dall'Inghilterra.
Se n'era parlato già qualche settimana fa di un possibile ritorno in Italia e queste voci, oggi, vengono ulteriormente confermate dall'Inghilterra. Secondo il sito in questione con l'avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato la sua situazione verrà presa in considerazione dal Liverpool. E il suo ritorno in Italia pare possibile.
Si parla non solo di Roma, ma anche di Lazio e Inter.
(Flaschscore.com)
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