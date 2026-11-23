Devyne Rensch sembrava pronto a tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini, ma un nuovo stop ha fermato il laterale olandese. Rensch nel match di Champions League contro il Manchester United è uscito dal campo al 21' lasciando spazio a Lulli a causa di un problema fisico. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo di destra. Il numero 2 giallorosso ha saltato ovviamente la partita contro il Sassuolo e durante la sosta per le nazionali ha lavorato a Trigoria per tornare dall' , ma un nuovo stop ha fermato il laterale olandese. Rensch nel match di Champions League contro il Manchester United è uscito dal campo al 21' lasciando spazio a Lulli a causa di un problema fisico. I successivi esami strumentali. Il numero 2 giallorosso ha saltato ovviamente la partita contro il Sassuolo e durante la sosta per le nazionali ha lavorato a Trigoria per tornare dall' infortunio

Come riportato dal quotidiano, però, il suo rientro è destinato a slittare. Rensch, infatti, ha subito un nuovo stop, stavolta al flessore sinistro e non ci sarà nel match di Champions League contro il PSG.

(Il Romanista)