Quarto gol nelle ultime quattro partite in Serie A. La stagione di, dopo un inizio in cui non aveva raccolto molti minuti, sta decisamente decollando. Il classe 2007 anche contro il Parma ha trovato la via del gol, si tratta del quarto sigillo consecutivo in Serie A dopo quelli contro. E sono cinque i gol in campionato considerando anche quello arrivato nella trasferta dialla seconda giornata.