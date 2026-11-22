il più recondito potrebbe avere un nome e un cognome: Pietro Leonardi, ex dirigente radiato nel 2016 per il crac del Parma, oggi grande amico dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, al punto da esserne considerato il consigliere occulto. Tra i motivi della clamorosa e incomprensibile rottura fra Malagò e la parte della Serie A guidata da Marotta , che a giugno lo aveva candidato e ora gli schiera contro Galliani (si vota il 14 dicembre),, ex dirigente, oggi grande, al punto da esserne considerato il consigliere occulto.

Cosa c'entra Leonardi con la battaglia politica in Figc? Pochi sanno che ha presentato richiesta di grazia, dopo che la Cassazione ha smontato la condanna penale a 6 anni per bancarotta fraudolenta. [...] Leonardi rispetta i requisiti e legittimamente l'ha chiesta. Solo che non è un ex qualsiasi.

I pettegolezzi si moltiplicano. Di certo c'è che Gasperini e Leonardi si conoscono da 30 anni, dai tempi della Juve di Moggi (a proposito: Gasp è stato fotografato pure con lui di recente), e da quando il mister è arrivato nella Capitale si sono ulteriormente avvicinati, Leonardi è facile incontrarlo in tribuna autorità all'Olimpico. Qualche consiglio di calcio l'avrà dato, anche soltanto in amicizia. Ma il confine è sottile, quando c'è di mezzo una radiazione. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e profondo conoscitore del mercato, gli ha attribuito la paternità degli acquisti di Malen e Wesley (l'agente Siqueira è stato un suo ex calciatore). Repubblica lo ha tirato in ballo sul trasferimento di Koulierakis, curato dall'intermediario Cionci, suo ex collaboratore (e del governatore Zingaretti).. Di certo c'è che(a proposito: Gasp è stato fotografato pure con lui di recente), e da quando il mister è arrivato nella Capitale si sono ulteriormente avvicinati, Leonardi è facile incontrarlo in tribuna autorità all'Olimpico.

Magari esagerando, c'è chi vede in lui uno degli artefici della squadra che si gioca lo scudetto contro l'Inter. Questo, insieme a un certo modo di fare mercato della Roma (tra i principali sostenitori di Malagò), alimenta la tensione con i club del Nord che spingono Galliani. [...] Dalla Federazione filtra una secca smentita, però i primi contatti con l'entourage di Malagò c'erano stati, il procedimento istruito, poi congelato per la crisi politica. Con la grazia, Leonardi sarebbe libero di collaborare apertamente con la Roma, o chiunque altro Figc compresa, anche se chi lo conosce bene assicura che con questo mondo ha chiuso, vuole solo ripulirsi la reputazione. La sua ombra però dà ancora fastidio.

(Il Fatto Quotidiano)