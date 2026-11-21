LAROMA24.IT - La Roma è inarrestabile. Altri 5 gol da aggiungere già al ricco bottino di gol fatti. Miglior attacco con 36 reti, ma nel pomeriggio del Tardini c'è un Malen che non conosce limiti. Quattro gol, quattro graffi che regalano alla Roma una vittoria importantissima al rientro dalla sosta. Nel tabellino anche Rodrigo Mora che sigla il quarto gol consecutivo, il quinto in campionato. Una Roma ai limiti della perfezione, che si concede anche il brivido di subire il momentaneo 1-1 solo per mettere un po' di pepe al match.

SVILAR 6.5: Salva la Roma nel primo tempo dimostrando subito l'importanza del suo recupero. Non può nulla sul gol del Parma, ma negli altri interventi fa capire ancor di più la sua importanza.

MANCINI 6: Tiene bene il duello con El Bilal Toure, sfiora il gol di testa e da quella parte la Roma non va mai in sofferenza.

BALERDI 6.5: Duella, anticipa, respinge. Partita quasi perfetta perché l'unico dribbling subito da Elphege porta al gol del Parma. AL 56' NDICKA 6.5: Entra e raccoglie l'eredità di Balerdi ma senza sbavatura finale. Non subisce il duello con Elphege.

HERMOSO 6.5: Mal posizionato sul momentaneo pareggio del Parma. Lo spagnolo però è sempre presente, anche in fase di costruzione. Sulla sua catena paga la giornata no di Molina ma è sempre uno dei più intraprendenti.

LULLI 6.5: Ci mette un po' per capire la linea del fuorigioco, ma quando resta in gioco colleziona l'assist per il gol di Malen. AL 56' WESLEY 7.5: Due mezzi assist per Malen e Mora, due assist tutti suoi ancora per l'olandese. Il brasiliano diventa come il Trem do Corcovado e si carica la Roma sulle spalle.

CRISTANTE 6.5: Soffre inizialmente la dinamicità di Keita, ma dopo avergli preso le misure gli sbarra sempre la strada. Cresce nella ripresa, prendendo per mano il centrocampo giallorosso.

KONÉ 6: Tenta di farsi trovare qualche metro più avanti, ma senza trovare il modo per incidere. Gioca una partita sufficiente, ma oggi era una di quelle giornate a risparmio energetico.

MOLINA 5.5: A sinistra fa difficoltà. In alcuni momenti sembra non avere le misure giuste e da una sua verticalizzazione sbagliata parte l'azione del gol avversario. AL 83' KOULIERAKIS S.V.

DYBALA 6: Il più pericoloso con giocate e dribbling di qualità. Gli manca ancora l'ultimo guizzo ma l'ora di gioco del numero 21 fanno ben sperare. AL 62' SOULÉ 6.5: Dimostra che la sosta non ha fermato la sua crescita. Entra in campo ed è subito in partita. Dribbla, tira e mette i compagni sempre in condizioni ottimali.

MORA 7: Forse sbaglia troppo, forse sbaglia spesso, ma dentro l'area di rigore diventa glaciale. Quarto gol consecutivo in campionato per il folletto portoghese.

MALEN 9: Gli basta una fiammata per accendersi e sbloccare il match. Come la torcia umana decide lui quando diventare incandescente. Nella ripresa trova altri tre gol, mettendo a segno un poker nel 5-1 romanista.

GASPERINI 7.5: Gestiste bene le fatiche delle nazionali. Manda in campo Wesley quando capisce che il brasiliano può diventare un fattore e così è. Un'ora in campo per Dybala, ancora fiducia a Mora. Gasperini è il perfetto alchimista che serve a questa squadra.