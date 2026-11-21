DAZN nel pre-partita della sfida contro il Il ds giallorosso Tony D'Amico ha parlato ai microfoni dinel pre-partita della sfida contro il Parma

Ecco le sue dichiarazioni:

Le pause sono un'incognita e c'è un po' di preoccupazione: come arrivate alla partita?

"Le pause sono un'incognita, c'è un po' di preoccupazione, però sappiamo che comunque i ragazzi sono ben allenati. Il mister ha scelto giocatori che erano rimasti un po' qui: ne abbiamo ritrovati cinque, gli argentini e il brasiliano Wesley solamente giovedì mattina, però siamo fiduciosi e crediamo che faremo comunque una buona partita".

Si parla già da tempo di mercato. Gasperini ha detto che si confronta ogni giorno con lei, mentre sarà il CEO Galantic a esporsi. C'è già una programmazione definita? I nomi che fanno sognare di più sono Endrick e Lookman, che conosce molto bene l'allenatore. Si può escludere che Koné possa partire a gennaio?

"Fare nomi oggi è ovviamente prematuro, come diceva anche ieri il mister: ci sono tante variabili da qui al mercato di gennaio. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare la squadra, un traguardo che in qualsiasi sessione di mercato dobbiamo provare a centrare. Quindi penso che le partenze, come chiedi tu di Koné, non vogliano dire rinforzare la squadra secondo noi. Questa è la nostra filosofia, la nostra linea: quello che potremo fare lo valuteremo un po' più avanti. Con il mister ci confrontiamo tutti i giorni sugli aspetti tecnici e sulle caratteristiche dei giocatori che immaginiamo possano dare qualcosa in più alla squadra. Il mercato di gennaio non è semplice, è un mercato di occasioni, però cercheremo di farci trovare pronti"

Deduco che si possa escludere che Koné parta a gennaio

"E vogliamo rinforzare la squadra, quindi credo che sia difficile".

Nel periodo prima della sosta Gasperini e la Roma hanno dimostrato che i titolari sono aumentati, facendo bene anche con tante assenze. Tornano però due giocatori che, al di là dell'aspetto tecnico come Svilar e Dybala, hanno un carisma importante per raggiungere determinati obiettivi.

"Sì, sicuramente questo è un aspetto importante delle squadre che tu conosci bene, perché non è solo l'aspetto tecnico, ma come dici tu anche caratteriale. Però quando mancano questi giocatori, o quando sono mancati, possono nascere opportunità per rendere protagonisti altri ragazzi della rosa che lo meritano. Noi crediamo in tutto il gruppo: come dice sempre il mister dall'inizio, allargare la rosa vuol dire anche questo, mettere alla prova tutti i ragazzi che si impegnano. Siamo contenti di tutti quelli che, nei momenti di difficoltà numerica, hanno contribuito a mantenere alto il livello della squadra".