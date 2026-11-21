Serie A, Como-Cagliari 2-0: i lariani piegano i sardi al Sinigaglia, Yan Couto ispira i colpi di testa di Ramón e Da CunhaCampionato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Malen sempre più da record: è solo il terzo giocatore nella storia della Roma a segnare almeno 25 gol in un anno solare in Serie A
Donyell Malen è semplicemente inarrestabile. L'olandese, nel match ancora in corso contro il Parma, ha siglato un'altra tripletta con la maglia giallorossa. Sono 25 i gol siglati in Serie A con la Rom...
Parma-Roma: Balerdi esce per Ndicka. L'argentino ha accusato un problema fisico
Leonardo Balerdi è uscito dal campo nel match contro il Parma al posto di Evan Ndicka. L'argentino è uscito al 56', subito dopo il gol del pareggio del Parma in cui Elphege lo ha superato per poi sigl...
VIDEO - PSG, brutto infortunio per Doué: il francese esce in barella nel match contro il Nizza
Brutto infortunio per Desiré Doué. Il classe 2005 di proprietà del PSG è uscito in barella nel match in corso contro il Nizza dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio. L'infortunio non è a...