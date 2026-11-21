Malen sempre più da record: è solo il terzo giocatore nella storia della Roma a segnare almeno 25 gol in un anno solare in Serie A

nov 21, 19:36

Donyell Malen è semplicemente inarrestabile. L'olandese, nel match ancora in corso contro il Parma, ha siglato un'altra tripletta con la maglia giallorossa. Sono 25 i gol siglati in Serie A con la Rom...