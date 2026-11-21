Parma-Roma, LULLI: "Replicare quella serata decisiva, siamo pronti a dare tutto"Interviste Partita
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Parma-Roma: Balerdi esce per Ndicka. L'argentino ha accusato un problema fisico
Leonardo Balerdi è uscito dal campo nel match contro il Parma al posto di Evan Ndicka. L'argentino è uscito al 56', subito dopo il gol del pareggio del Parma in cui Elphege lo ha superato per poi sigl...
VIDEO - PSG, brutto infortunio per Doué: il francese esce in barella nel match contro il Nizza
Brutto infortunio per Desiré Doué. Il classe 2005 di proprietà del PSG è uscito in barella nel match in corso contro il Nizza dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio. L'infortunio non è a...
FOTO - PARMA 0-1 ROMA - HT
La Roma è in vantaggio al termine del primo tempo nel match del Tardini contro il Parma. Un match complicato per gli uomini di Gasperini che stanno soffrendo la fisicità e la verticalità della squadra...