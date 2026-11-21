Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Parma. Ecco le sue dichiarazioni: Il terzino giallorossoha parlato ai microfoni dinel pre-partita della sfida contro il. Ecco le sue dichiarazioni:

Questa trasferta l'anno scorso è stata decisiva.

“Ne abbiamo parlato, è stata una serata importante per andare in Champions. Dobbiamo replicare e giocare tranquilli”.

Come ha visto i compagni dopo la sosta?

“Difficile tornare dopo la sosta ma siamo professionisti, compagni e amici. Siamo pronti a dare tutto e siamo tranquilli".