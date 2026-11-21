Calciomercato Roma, Endrick-Milan: Cardinale apre a gennaio, "Uno dei migliori al mondo, vedremo cosa sarà possibile fare"Mercato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
PSG, brutto infortunio per Doué: il francese esce in barella nel match contro il Nizza(FOTO)
Brutto infortunio per Desiré Doué. Il classe 2005 di proprietà del PSG è uscito in barella nel match in corso contro il Nizza dopo aver realizzato il gol del momentaneo vantaggio. L'infortunio non è a...
Parma-Roma: c'è anche Cobolli nel settore ospiti giallorosso (FOTO)
Ospite speciale nel settore ospiti giallorosso durante il match del Tardini contro il Parma iniziato alle ore 18. Tra i romanisti presenti nel settore, infatti, c'è anche Flavio Cobolli. Il tennista,...
Parma-Roma, Cherubini: "Squadra in crescita, ci serve continuità"
Prima del calcio d'inizio di Parma-Roma allo Stadio Tardini, l'amministratore delegato gialloblù Federico Cherubini ha parlato a DAZN del momento della squadra di Gilardino, della difesa in emergenza...