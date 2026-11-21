Cardinale, ha espresso parole al miele verso Gerry, ha espresso parole al miele verso Endrick , accendendo le voci di mercato in vista della sessione invernale.

Nel corso delle sue dichiarazioni, Cardinale ha elogiato apertamente il giovane attaccante brasiliano: “Endrick è uno dei migliori al mondo se non il migliore nella sua posizione”. Sul fronte delle tempistiche e delle reali possibilità di chiudere l'operazione già nella prossima finestra di trasferimenti, il numero uno rossonero ha mantenuto una linea prudente ma aperta: “Vedremo cosa sarà possibile fare a gennaio”.

La Roma resta in agguato come diretta concorrente, osservando alla finestra le mosse dei Blancos e delle rivali interessate.