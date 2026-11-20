FOTO - Instagram, Kvernadze in gita a Roma: lo scatto davanti al Colosseo riaccende la suggestioneSocial Network
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Primavera, Scala alla vigilia della sfida con il Cesena: "Vogliamo tornare alla vittoria in campionato. Di fronte mi aspetto un blocco basso"
Riparte il campionato Primavera 1 e domani alle 15:00 la Roma affronterà in trasferta il Cesena. Alla vigilia della sfida, il tecnico giallorosso Mattia Scala ha rilasciato alcune dichiarazioni ai can...
Europa League, l'account ufficiale esalta una scivolata di Ziolkowski: "La definizione di tackle perfetto" (VIDEO)
L'account ufficiale della UEFA Europa League ha celebrato sui social Ziolkowski, attualmente in prestito al Monza e fermo ai box per infortunio. Il profilo della competizione ha infatti condiviso un v...
A Parma c'è nebbia: la Roma atterra a Bologna e si muove in pullman
Cambio di programma per la Roma: la squadra giallorossa è stata costretta ad atterrare a Bologna e adesso sta raggiungendo in pullman Parma. Non è stato possibile atterrare nella città dove domani la...