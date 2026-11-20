Gian Piero Gasperini torna a parlare in casa del Parma. Il match del Tardini, valido per la dodicesima giornata di campionato, è in programma alle ore 18. Come di consueto, LAROMA24.IT, seguirà la conferenza in diretta. torna a parlare in conferenza stampa . Le parole del giallorosso sono attese oggi, alle ore 13:30, quando prenderà parola direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini per presentare la partita di domani in. Il match del Tardini, valido per la dodicesima giornata di campionato, è in programma alle ore 18. Come di consueto,, seguirà la conferenza in diretta.

Sulle situazioni di Mancini, Svilar e Dybala. Sono recuperati?

"Direi di sì, abbiamo recuperato tutti e tre. Sono recuperati. Si sono allenati bene e sono rimasti qui. Rimangono solo Pellegrini, il rientro è più lungo e Rensch che potrebbe recuperare presto"

In 6 mesi la Roma ha cambiato prospettiva. Guarda più in alto?

"A Parma è stata una tappa fondamentale. Passare dalla sconfitta alla vittoria nel finale ci ha spalancato la possibilità di arrivare in Champions che fino a quel momento stavamo inseguendo. Un momento fondamentale, ribaltarla così nel finale ci ha permesso di raggiungere la Champions. Questa stagione è diversa. Siamo partiti sulla falsa riga dell'anno scorso e gli obiettivi si stanno delineando strada facendo. Ma lì eravamo alla fine qui siamo all'inizio"

Con il ds D'Amico ha avuto modo di parlare con la proprietà per capire i margini sul mercato invernale

"In questo momento non ci sono confronti di questo genere. Per quanto riguarda il mercato penso sia opportuno che prima ne parli il nostro Amministratore Delegato. Sarà lui quello che eventualmente la Roma può fare a gennaio che è sempre un mercato difficile"

Su Soulé: in che condizione è? C'è qualche ragionamento da fare sul suo impiego?

"Sono ragazzi che sono arrivati ieri mattina. Hanno fatto un po' di allenamento ma il viaggio e il fuso orario incide. Oggi pomeriggio anche se è rifinitura cercheremo di capire se ha recuperato bene. Vale per Balerdi, per Castro che è stato meno impiegato. Abbiamo lasciato Soulé in una condizione straordinaria però domani c'è una partita in cui stiamo recuperando un po' tutti, poi martedì un'altra e domenica. Non è un problema di sicuro Soulé. L'importante è che non ci siano infortuni"

Queste partite da qui a Natale saranno quelle che possono dare lo strappo a chi sta dietro

"Credo che la stagione sia molto più lunga di questo periodo. Non può mai essere decisivo. L'importante per noi è restare dove siamo e continuare su questo passo"

Dybala sta bene e può giocare novanta minuti? O a bisogno di tempo per tornare al 100%?

"Non lo so. Bisogna verificarlo giocando. Lui prima veniva da una preparazione con continuità e partite giocate. Adesso è un mese che non gioca però prima o poi deve iniziare a giocare. Le valutazioni si fanno durante la partita e vedere di volta in volta come reagisce. In questo momento è recuperato sotto l'aspetto fisico, quale sarà la tenuta lo vedremo"

Ci può spiegare in linea generale adesso che è tornato Dybala come si può pensare di farlo giocare insieme a Soulé?

"Non è un problema, è una forza averli entrambi. Lo sono stati prima che Dybala si facesse male. In questo periodo Soulé ha raggiunto una qualità di prestazione di alto livello, è stato anche convocato con l'Argentino quindi c'è un'evoluzione da parte sua, come Mora che è stato convocato con il Portogallo. Sono giocatori che stanno crescendo bene. Dybala e Soulé si sposano benissimo"

Nonostante questo periodo così lungo con le assenze la Roma ha tenuto alto il livello dei risultati. Lo scorso non so se ci sarebbe riuscita

"Chiaramente ci sono state anche le prestazioni di altri giocatori che hanno determinato la possibilità di sentire meno le assenze così importanti. In questo momento dobbiamo guardare avanti. Ricominciare dopo la sosta ti lascia qualche dubbio, dobbiamo cercare di spazzarlo subito. Pensi di ripartire dall'ultima partita ma non hai delle verifiche. Ne hai su alcuni ma non su altri. Per esempio Ndicka ha giocato due partite, altri zero minuti. Questo riguarda la prima giornata, ti dà incertezza. Noi però partiamo anche da quella striscia di risultati e prestazioni. Dobbiamo riattaccare la spina subito. Anche domani, che non è una partita semplice perché la classifica comincia a determinarsi in alto ma anche in coda e trovi squadre più determinate a giocarsi punti che pesano di più"

Gilardino ha speso parole al miele nei suoi confronti. Le volevo chiedere che idea si è fatto del Parma e di questo allenatore

"Gila ha fatto molto bene a Genoa. Recuperando una squadra in B e vincendo il campionato risalendo in Serie A. Poi ha sempre fatto bene. Magari ha avuto difficoltà in termini di risultato con alcune squadre ma le sue squadre sono sempre state difficili da affrontare, molto organizzate e sarà così anche domani. Due partite fa ha vinto 0-3 a Bergamo, l'ultima ha perso con il Bologna giocando in 10 dopo pochissimi minuti. Non mi fido di lui e nemmeno del Parma. Queste sono sempre delle trappole e dopo la sosta non abbiamo il polso esatto della nostra squadra. Domani è una partita molto importante sotto questo aspetto"

Dal punto di vista personale cosa si aspetta a livello numerico dal mercato?

"Noi siamo al 20 novembre quindi qualunque situazione oggi vale poco. Tutte le squadre, comprese la Roma, si guardano in giro, ma non credo ci siano situazioni che possono diventare definite per nessuno. Ci sono ancora tante giornate di campionato dove può succedere di tutto, giocatori che non giocano poi iniziano a giocare. La mia attenzione va solo al campionato. Con D'Amico è chiaro che abbiamo un colloquio continuo ma a livello di mercato non c'è stata nessuna programmazione tranne quella tra me e D'Amico"

La Roma torna a giocare dopo la sosta. Da quando c'è lei ha fatto una sola vittoria, tre sconfitte e un pareggio. Solo un caso o forse è perché molti calciatori non si allenano con lei per due settimane

"Spero sia un caso (ride,ndr). Brutta roba. Bisogna riequilibrare un po'"

Dybala non segna da 10 mesi. Sta recuperando anche la sicurezza nel calciare verso la porta?

"Quello era l'ultimo step che doveva superare. Il modo di calciare di Dybala è sempre stato di grande valore, un gesto tecnico determinante nel suo gioco. Lavoriamo per cercare di arrivare al punto che possa recuperarlo. È un gesto che si può ripetere anche se non sei più giovanissimo. Speriamo che lo possa recuperare anche nei calci piazzati, qualche gol dai calci piazzati ci manca e lui in passato è stato protagonista"

Su quali aspetti crede di poter pretendere qualcosa in più dai suoi giocatori?

"Io credo che un'organizzazione, un modo di affrontare le partite e stare in campo è sicuramente superiore rispetto a quello che potevamo avere lo scorso anno, quello è importante. Poi il modo di migliorarsi è infinito, è chiaro che vai più nei dettagli, più sulle piccole cose che però spesso fanno la differenza, ti fanno fare gol o non farlo, ti fanno prendere gol o non prenderlo. Quando hai un impianto i dettagli, i particolari, fanno la differenza"