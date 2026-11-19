Matteo Bozza ha firmato con il club giallorosso e si occuperà delle partnership, facendo riferimento a Michael Gandler, Chief Business Officer della società. Nuovo ingresso nell'organigramma della Roma , Chief Business Officer della società.

Bozza arriva da Qatar Airways, dove ha ricoperto il ruolo di Senior Manager, Head of Sponsorships. Il dirigente vanta oltre vent'anni di esperienza nel settore commerciale e delle sponsorizzazioni, con un percorso professionale legato a importanti marchi e organizzazioni sportive internazionali.