Svilar si sente bene e Gasperini vuole farlo giocare. Credo che lo vedremo in campo", il pensiero di Simone Valdarchi. Così invece Lorenzo Pes: "C'è stata cautela sull'infortunio di Svilar perché il problema al piede era particolare. Pochi dubbi per la formazione anti-Parma, mentre davanti potrebbe tornare dal primo minuto Dybala". Si parla della sfida contro il Parma e delle condizioni di Svilar Dybala nell'etere romano. C'è fiducia sul recupero dei due giallorossi in vista della ripresa del campionato. "", il pensiero di Simone Valdarchi. Così invece Lorenzo Pes: "".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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La difesa è il reparto che dà più garanzie sia numericamente che in termini di qualità (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

La partita clou è Parma, non Parigi. Col Parma è la prima delle tante, bisogna inserire i big e vincerla (DANIELE CECCHETTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Svilar si sente bene e Gasperini vuole farlo giocare. Si è parlato giustamente in settimana di timore nel calciare, ma ieri è stato messo un pezzetto in più. Credo che lo vedremo in campo. Per quanto riguarda Dybala, sappiamo che finché non si sente sicuro si prende i suoi tempi (SIMONE VALDARCHI, Manà Manà Sport, 90.9)

Non mi aspetto la soluzione che prevede uno dei centrocampisti alzato sulla linea della trequarti. Pisilli fin qui è andato meglio in mediana. Penso a Dybala e Malen certi di un posto, e l’altra seconda punta potrebbe essere Mora (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

Su carta la prossima giornata di campionato sembra essere facile per le big, ma mi aspetto almeno una sorpresa. Allegri, Spalletti e Sarri sotto sotto esame. La Roma deve obbligatoriamente portarsi a casa i 3 punti. Con il rientro di Dybala , Soulé può partire dalla panchina considerato il rientro in giornata dalla Nazionale. Se vero il fastidio nel calciare di Svilar, sceglierei Vasquez in porta (ROBERTA PEDRELLI, RadioBrunoRomafm, 101.5)

Svilar è pronto per giocare, qualcuno mi dice che le voci riguardo un suo fastidio non abbiano fatto piacere al ragazzo. Anche Dybala è pronto per scendere in campo dal primo minuto. Per Gennaio occhio a Cambiaghi, non credo siano solo rumors (LUCA FERRI, RadioBrunoRomafm, 101.5)

Parma Roma deve essere il nuovo punto di partenza, al derby dobbiamo arrivarci nel miglior modo possibile. Soule è imprescindibile per questa Roma, deve giocare assolutamente (ANDREA VERDENELLI, RadioBrunoRomafm, 101.5)

A Trigoria procede bene, Gasperini sta recuperando tutti tranne Pellegrini e Rensch. Si ricomincia sperando di continuare a martellare questo campionato. Gasperini sta carico. Il pranzo Uefa a Parigi ci sarà, da capire chi ci sarà se Nasser e Friedkin o alti dirigenti. Credo sia un’ottima occasione per il presidente per far vedere la vicinanza al club e incontrare gli altri presidenti. L’invito era arrivato, da Trigoria la risposta è che non si sa l’agenda del presidente. Voglio crederci per questo momento per le varie riunioni e appunto mostrare la vicinanza alla squadra. Credo che stadio e vittorie porteranno il presidente più coinvolto a Roma. (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Gittens è un nome che la Roma continua a seguire. Sono seguiti anche Endrick e Leweling, tutti giocatori che la Roma ha già cercato ampiamente in estate. Dipende dal famoso confronto che ancora non c'è stato: se nasce la volontà di spendere qualcosa, allora potrebbero uscire altri nomi. Uno è Van Bommel, che però costa tanto. Un altro nome che piacerebbe molto è Nusa, se ci fosse la disponibilità. È possibile che i primi tre siano obiettivi per gennaio con la formula del prestito, mentre gli altri due per giugno. C'è questa possibilità, ma in Olanda e in Belgio i giocatori se li fanno pagare tanto. A gennaio la formula possibile è quella del prestito con riscatto e il primo nome resta Endrick. E non è detto che anche su di lui non cambi qualcosa da qui a fine dicembre. La priorità è che sia un giocatore che sta bene fisicamente e in Premier ce ne sono tanti che non giocano. Con Real Madrid e Manchester United un minimo di ottimismo lo avevo, ma contro il PSG non vedo nessuna squadra che possa mettere in dubbio il risultato. All'Olimpico avrei detto 'proviamo', ma lì... (FRANCESCO BALZANI, Tele radio stereo, 92.7)

LORENZO PES, Tele Radio Stereo, 92.7) C'è stata cautela sull'infortunio di Svilar perché il problema al piede era particolare. Pochi dubbi per la formazione anti-Parma. A destra il ballottaggio è tra Molina Lulli , mentre davanti potrebbe tornare dal primo minuto Dybala. Le partite dopo la sosta sono sempre complicate, soprattutto per le big che mandano diversi giocatori in giro per il mondo. (

Ci sono un po' di preoccupazioni sulle condizioni di Dybala e Svilar, ma credo che tutti stiano a posto. Più preoccupante la gestione del mercato invernale, lì ci sono delle perplessità. A livello di acquisti puoi fare qualche operazione in prestito in extremis. Escluderei che la Roma spenda soldi per comprare qualcuno in assenza di cessioni. (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)