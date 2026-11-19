Ruben Van Bommel rischia di raffreddarsi prima ancora di entrare nel vivo. Per il mercato di gennaio, la priorità assoluta di Gian Piero potenziamento del reparto offensivo, ma l’esterno olandese del PSV rappresenta al momento un obiettivo quasi proibitivo dal punto di vista economico. La pista che porta arischia di raffreddarsi prima ancora di entrare nel vivo. Per il mercato di gennaio, la priorità assoluta di Gian Piero Gasperini resta ildel reparto, ma l’esterno olandese delrappresenta al momento un obiettivo quasidal

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club olandese non ha alcuna intenzione di fare sconti e ha già fissato la base d'asta: circa 50 milioni di euro. Una valutazione altissima,parametratata dal club di Eindhoven sulla recente cessione di Ismael Saibari al Bayern Monaco.

Trigoria si attende infatti il vertice decisivo con la proprietà — ieri era presente il 35 milioni di euro(bonus compresi). Una cifra che si scontra con la realtà dei conti giallorossi. Asi attende infatti il vertice decisivo con la proprietà — ieri era presente il CEO Galantic — per capire l'esatto margine di manovra sul mercato invernale, sempre sotto la stretta vigilanza della UEFA. Il riferimento economico più realistico per la Roma resta quello della scorsa estate, quando il club era arrivato a mettere sul piatto circa

Senza un'apertura al prestito o un drastico abbassamento delle pretese olandesi, l'operazione Van Bommel appare dunque in salita.

(Tuttosport)