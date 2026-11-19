Galantic è tornato a Trigoria: atteso il confronto di mercato con Gasperini e D'Amico

nov 19, 9:47

La Roma è pronta a ripartire. La sosta per le nazionali giunge al termine e la squadra di Gasperini è completamente proiettata al match di sabato contro il Parma. A Trigoria, oltre ai vari nazionali,...