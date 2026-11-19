LEGGO (F. BALZANI) - Tutti a Parma, sì anche i tifosi. Ieri, infatti, il Casms (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) ha annullato il possibile divieto alla tredicesima trasferta sulle ultime 15 della Roma. Un'eventualità che aveva suscitato polemiche a livello politico e che aveva spinto il club giallorosso a farsi da garante. L'Osservatorio aveva rimandato la decisione al Comitato che ieri ha dato il via libera anche per i residenti nel Lazio a patto di essere in possesso della Fidelity Card. Così, a soli tre giorni dalla partita, ieri sera è partita la vendita dei biglietti che ha fatto registrare in poche ore il tutto esaurito nel settore ospiti. Previsto un esodo al Tardini dove torneranno a disposizione anche gli infortunati con la sola eccezione di Pellegrini. Nonostante un leggero fastidio che permane nel calciare il pallone, infatti, è previsto il ritorno tra i pali di Svilar dopo due mesi di assenza a causa della frattura al quinto dito del piede. E non sarebbe un ritorno qualsiasi. Con Svilar, infatti, la Roma (tra A e Champions) aveva incassato appena 4 reti in 6 partite, senza di lui siamo saliti a 14 in 8 gare. Insomma, si è passati da una media di 0,66 gol subiti a gara a una di 1,75. E questo nonostante Gollini prima e Vasquez poi non abbiano affatto demeritato.

Un dato impressionante, non l'unico che certifica l'importanza di Mile. Il numero 99 prima di fermarsi aveva la più alta percentuale di salvataggi in serie A: l'81,3%, con solo tre gol concessi su 13 parate effettuate. Positivo anche il dato sui gol attesi da tiri in porta concessi: 4,1, il secondo in classifica è Butez con 6,3. Pienamente recuperati, invece, Dybala e Mancini mentre si attende oggi il ritorno degli argentini Soulé, Castro e Balerdi che non hanno giocato nell'ultima amichevole contro il Costarica.