Sabato alle ore 18, al Tardini di Parma, ci sarà un esodo giallorosso. Dopo giorni di attesa ieri è arrivato il via libera: i romanisti potranno occupare il settore ospiti dello stadio per sostenere la squadra di Gian Piero Gasperini. In circa 90 minuti, sempre ieri, sono andati sold out i 3500 biglietti disponibili.

l Ceo Galantic e la responsabile delle relazioni istituzionali del club Lucia Bernabé sono stati in contatto con le autorità per permettere ai tifosi romanisti di sostenere liberamente la squadra in trasferta. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, è stato decisivo il lavoro del club giallorosso per ottenere il via libera del CAMS. Isono stati in contatto con le autorità per permettere ai tifosi romanisti di sostenere liberamente la squadra in trasferta.

(Il Messaggero)