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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

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di Fabio D'Ascanio
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Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes.
Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Ultraviaggi mette in vendita gli ultimi posti sui voli ITA Airways da Fiumicino.
Solo volo, 295 € a persona con tasse e bagaglio a mano:
2 notti: andata martedì 24 novembre, AZ 324 Fiumicino 15:10 – Parigi CDG 17:25; ritorno giovedì 26, AZ 319 alle 11:40, arrivo 13:45.
1 notte: andata mercoledì 25, AZ 316 Fiumicino 08:40 – Parigi CDG 10:50; ritorno giovedì 26, AZ 325 alle 18:15, arrivo 20:20.
Disponibili anche i pacchetti con hotel 4★, pullman e accompagnatore a partire da 595 € .
Il biglietto della partita non è incluso. Posti limitati.
Dettagli e prenotazioni su seguilaroma.it, oppure tel. +39 06 6797386.

APPENA ARRIVATO

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