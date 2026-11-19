Mile Svilar . Il portiere lavora a Trigoria e nonostante un po' di fastidio avvertito nel calciare, con molta probabilità tornerà a difendere i pali della porta giallorossa. è pronto a tornare in campo dopo la microfrattura al dieto del piede . Il portiere lavora a Trigoria e nonostante un po' di fastidio avvertito nel calciare, con molta probabilità tornerà a difendere i pali della porta giallorossa.

Svilar è una certezza assoluta della squadra di Gasperini e nelle ultime due stagioni è stato premiato come miglior portiere della Serie A. Il Cies Football Observatory in uno studio basato su modelli statistici ha consacrato il classe 1999: Svilar è il 17esimo portiere più prezioso al mondo e l'unico in Serie A ad essere nella top 20 mondiale insieme a Maignan (19esimo). Il valore di mercato stimato, invece, è di 45,5 milioni di euro.

(cies.ch)

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