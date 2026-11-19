Ad oggi ci saranno anche loro, i tre argentini-giallorossi di rientro dalla lunga trasvolata a casa , dove nella notte di martedì hanno giocato (a Cordoba, stadio Mario Kempes) l'amichevole contro il Costa Rica. Anzi, è più giusto dire "hanno partecipato", perché poi nessuno tra Balerdi, Soulé e Castro ha messo piede in campo.

Gian Piero Gasperini che oggi abbraccerà i tre giocatori stanchi del volo intercontinentale, ma almeno con i muscoli non saturi di tossine. Anche perché questo è davvero il momento dei recuperi, considerando che per Parma saranno di nuovo a disposizione Svilar, Dybala e Mancini, dopo che con il Sassuolo era già rientrato Manu Koné. [...] Il che, ovviamente, è un fattore che ha generato solo felicità a Trigoria, conche oggi abbraccerà i tre giocatori stanchi del volo intercontinentale, ma almeno con i muscoli non saturi di tossine. Anche perché questo è davvero il momento dei recuperi, considerando che per Parma saranno di nuovo a disposizione, dopo che con il Sassuolo era già rientrato Manu Koné. [...]

Insomma, tutta una serie di notizie felici per chi come Gasp spera di dare l'assalto alla vetta nelle prossime partite. [...] Parma e Monza dovranno portare in dote ai giallorossi 6 punti, per poi cercare di andare a vincere anche a Bologna e dare quindi l'assalto alla prima della classe direttamente nel derby del prossimo 13 dicembre. Lì ,nel cronoprogramma dell'allenatore della Roma, potrebbe esserci anche il sorpasso, con una stracittadina che si preannuncia per molti versi spettacolare. Il calendario aiuta i giallorossi, ma è anche vero che non sfavorisce i biancocelesti. Quel che conta, però, è aver recuperato i pezzi pregiati, quelli dell'argenteria di casa, che rendono tutto più bello e funzionale. A cominciare da Svilar e Dybala, due pilastri su cui si regge un po' tutto l'architrave giallorosso. Già perché sabato a Parma Mile tornerà a difendere la porta e la Joya riprenderà regolarmente il suo posto nell'attacco di Gasp, con l'obiettivo di creare più occasioni (e assist) possibili per Donyell Malen. [...]

Qualche minima preoccupazione c'è invece per Svilar, che sente ancora un po' di fastidio quando va a calciare. Ma sono dettagli, perché il portiere belga - in caso - stringerà i denti e sarà regolarmente al suo posto. «Tornato», ha scritto ieri Mile sui social. Con il suo vice, Gollini, anche lui di nuovo a disposizione, dopo i problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare le sfide contro Manchester United e Sassuolo.

È ovvio, però, che aver ritrovato tutti i pilastri che mancavano può permettere alla Roma di sognare davvero. Perché Koné in mezzo al campo garantisce quella copertura e quell'assistenza che magari è mancata in alcune circostanze, mentre Mancini - che sembrava un po' stanco e logoro - avrà sicuramente beneficiato di questo periodo di riposo, riuscendo a smaltire un po' di tossine accumulate nella prima parte di stagione. [...]

La Roma ha messo le ali senza alcuni dei suoi giocatori migliori, stringendo i denti e portando a casa più punti possibili nelle 9 partite giocate nell'arco di 27 giorni (tra campionato e Champions). Ora arriva un altro ciclo di grandi sofferenze e fatiche, ma almeno stavolta Gasp avrà una certezza, quella di poter contare su un po' tutta la rosa a sua disposizione. E in una squadra che è partita già corta dal via questo è un aspetto da non sottovalutare. E che, appunto, fa sognare.

(Gasport)