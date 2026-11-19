IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A Parma con oltre 3.500 giallorossi al seguito. La Roma, al rientro dalla sosta, potrà contare sulla spinta dei propri tifosi nel match in programma sabato pomeriggio. L'ONMS aveva affidato la decisione al CASMS che, ieri mattina, ha dato il via libera alla trasferta al Tardini - grazie al lavoro di mediazione del club giallorosso - anche ai residenti nel Lazio in possesso della AS Roma Card. Evitato, dunque, il tredicesimo divieto su diciassette trasferte in campionato nel 2026. Ieri alle 16 è partita la vendita dei biglietti per il settore ospiti e, nel giro di un'ora, i tagliandi sono stati polverizzati.

Non è difficile ipotizzare che, come accaduto in tante altre trasferte, anche qualche scorcio delle tribune si colorerà di giallorosso. Dopo Como e Udine, quindi, la squadra di Gasperini potranno contare sul sostegno della propria gente. I tifosi giallorossi, adesso, incrociano le dita nella speranza di non incappare nel divieto di trasferta a Bologna (4 dicembre) e Venezia (5 gennaio).