L'avvocato Lorenzo Contucci è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo per commentare il via libera alla trasferta di Parma-Roma , in programma sabato allo stadio Tardini, per i residenti nel Lazio muniti di tessera del tifoso della Roma. Il legale si è soffermato sulla gestione dell'ordine pubblico, sulle recenti limitazioni ai sostenitori giallorossi e sugli episodi accaduti a Manchester.

Avvocato, cosa ha spostato l’ago della bilancia per arrivare alla decisione di consentire la trasferta ai tifosi della Roma?

«La notte, diciamo, ha portato consiglio. Credo che da un lato ci sia stata una valutazione forse più attenta di quelli che veramente sono stati i fatti. Correttamente c’è stata anche un’interrogazione a Piantedosi da parte di un esponente di un partito politico, che ha detto quello che tutti pensavano: se il problema era quello che era successo al McDonald’s la volta scorsa, lo si sa dall’inizio. Per quale motivo non si fa subito una lista di tutte le partite che si ritengono a rischio e che quindi vengono vietate, consentendo alle persone di organizzarsi, di non perdere soldi e quant’altro?

Dall’altro lato, evidentemente, gli esigui profili di rischio che ci possono essere, e che ci sono sempre in ogni manifestazione sportiva, perché una percentuale marginale c’è sempre, anche per un arbitraggio non corretto dell’arbitro che provoca la furia del pubblico, sono stati ritenuti affrontabili con le normali, magari anche rafforzate, misure di ordine pubblico. Si è scelto questa volta di gestire l’ordine pubblico ed è quello che dovrebbe accadere sempre, per come la vedo io».

Quando si parla dei tifosi della Roma, sembra esserci sempre una particolare attenzione da parte delle autorità. È una sensazione o un dato di fatto?

«Sì, quello è vero. La nostra è una tifoseria numerosa, quindi è normale, anche se non dovrebbe accadere, che ci possano essere delle criticità quando si muovono migliaia di persone. Ma questo vale un po’ per tutte le situazioni.

Ogni cosa va anche ponderata, perché si tratta sempre di episodi che spesso coinvolgono pochissime persone. A volte sono anche occasionali, come avvenuto a Parma la scorsa volta. Perché i tifosi della Roma, se stanno in un pub o in un McDonald’s e arrivano quelli del Parma che li vogliono picchiare, se la sono cercata in qualche modo?

Bisogna valutare anche tutto questo aspetto. Per i tragitti sull’autostrada, laddove ci sono pericoli di incroci, come lo sanno i tifosi lo sanno anche le forze dell’ordine. Quindi basta prevedere dove possono avvenire determinate situazioni e disporre degli adeguati strumenti di controllo.

(...)».

La sensazione è che spesso lo Stato, anziché affrontare il problema, preferisca aggirarlo vietando le trasferte e penalizzando indistintamente tutti i tifosi.

«Su questo sono d’accordo. Chi come noi ha ormai una certa età ricorderà che comunque l’ordine pubblico lo si è sempre gestito. È l’esempio che si fa sempre: è molto facile dire che non ci sono stati incidenti nel traffico se ho chiuso l’autostrada. È ovvio, se ho chiuso l’autostrada non ci possono essere incidenti.

Però si deve tornare alla corretta gestione dell’ordine pubblico. Questa volta sembra che sia stato fatto. Certo, ci sono delle situazioni di particolare allarme che capisco possano portare a delle conseguenze, però questa è la normalità della gestione dell’ordine pubblico.

Altrimenti si dovrebbero vietare anche le manifestazioni, visto che spesso capita che ci siano dei disordini tra un ristretto gruppo di persone e le forze dell’ordine. Non è che viene vietata la manifestazione. E che cosa cambia tra una manifestazione in piazza e una partita di calcio? Quella è una manifestazione politica, questa è una manifestazione sportiva.

Questa volta, per fortuna, si è arrivati a una soluzione positiva. Speriamo che questo trend continui, anche perché poi, e l’ho già detto, soprattutto in uno stadio come Parma, ma ovunque vadano i tifosi della Roma, c’è anche una partita, oltre che economica, sportiva. Quando c’è il pubblico con il fiato sul collo che incita una squadra è un valore aggiunto». «Su questo sono d’accordo. Chi come noi ha ormai una certa età ricorderà che comunque l’ordine pubblico lo si è sempre gestito. È l’esempio che si fa sempre: è molto facile dire che non ci sono stati incidenti nel traffico se ho chiuso l’autostrada. È ovvio, se ho chiuso l’autostrada non ci possono essere incidenti.Però si deve tornare alla corretta gestione dell’ordine pubblico. Questa volta sembra che sia stato fatto. Certo, ci sono delle situazioni di particolare allarme che capisco possano portare a delle conseguenze, però questa è la normalità della gestione dell’ordine pubblico.Altrimenti si dovrebbero vietare anche le manifestazioni, visto che spesso capita che ci siano dei disordini tra un ristretto gruppo di persone e le forze dell’ordine. Non è che viene vietata la manifestazione. E che cosa cambia tra una manifestazione in piazza e una partita di calcio? Quella è una manifestazione politica, questa è una manifestazione sportiva.Questa volta, per fortuna, si è arrivati a una soluzione positiva. Speriamo che questo trend continui, anche perché poi, e l’ho già detto, soprattutto in uno stadio come Parma, ma ovunque vadano i tifosi della Roma, c’è anche una partita, oltre che economica, sportiva. Quando c’è il pubblico con il fiato sul collo che incita una squadra è un valore aggiunto».

A Manchester, nell’ultima trasferta europea, si sono verificati episodi gravi. Spesso sembra che i tifosi italiani all’estero corrano maggiori rischi rispetto alle tifoserie straniere che arrivano nel nostro Paese. Qual è la sua valutazione?

«Diciamo che sono morfologie di tifosi diverse. L’abbiamo visto, ad esempio, con i tifosi dello Slovan: c’era una parte che era molto aggressiva di per sé e altri che si limitavano a fare il tifo.

In Italia c’è una gestione dell’ordine pubblico anche diversa, perché è stata introdotta la figura degli steward, che in effetti ha smussato un pochino le criticità che spesso si avevano all’interno degli stadi.

Non a caso, con lo Slovan che è successo? Che i problemi si sono verificati quando sono entrate le forze dell’ordine nel settore. Lo stesso è accaduto a Manchester.

Diciamo che, se l’ordine pubblico viene gestito con gli steward, per me è sempre meglio. Anche a Manchester non ci sono stati problemi fino a quando c’erano gli steward. Nel momento in cui sono entrate le forze dell’ordine, e lo posso dire perché ero lì, quindi ho visto questa volta quello che è accaduto, il problema si è creato perché sono entrate in un certo modo.

Questo ha provocato dei disordini, che però sono stati provocati da un intervento del tutto intempestivo e immotivato.

La realtà è che la Questura deve sapere, deve pesare il materiale umano che ha di fronte. (...) Bisogna essere esperti di queste cose».

La Roma continuerà a essere osservata con particolare attenzione oppure si arriverà a una situazione in cui i tifosi potranno organizzare liberamente le trasferte, senza dover aspettare ogni volta le decisioni del CASMS e dell’Osservatorio?

«Sicuramente verrà sempre seguita con un occhio di riguardo, perché comunque, come ho detto, quando ci si muove in tanti delle criticità spesso sono quasi fisiologiche. Quindi è normale che sia così. (...)

In effetti, se una partita è considerata a rischio, lo si sa da prima, non lo si sa il mercoledì. Per quale motivo uno deve aspettare il mercoledì prima della partita per sapere se può andare o non può andare?

C’è gente che magari viene dall’estero, che deve comprare il biglietto aereo. Ma per quale motivo? Se chiaramente lo dicessero prima, quali sono quelle considerate a rischio, ci sarebbero meno problemi».

(Tele Radio Stereo)