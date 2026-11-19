Cautela, infatti, è la parola d'ordine. Viaggia verso la titolarità a due giorni dalla trasferta di Parma e Gasperini confida sul fatto di averlo a disposizione al 100%. Mile ci crede: «Tornato», ha scritto su Instagram. Anche perché la differenza con lui in campo c'è. Gollini e Vasquez non hanno sfigurato, ma alcuni errori hanno compromesso un paio di partite, soprattutto nelle amare serate di Champions League contro Real Madrid e Manchester United. [...] A piccoli passi verso Parma. Svilar ha voglia di esserci, manca da due mesi esatti (ultima presenza il 19 settembre) e non vuole mancare all'appuntamento al Tardini. I miglioramenti ci sono. Si tuffa, esce e para. Insomma, tutto quello che serve a un portiere. Manca solo l'ultimo tassello: il rilancio. Mile sta ancora riprendendo confidenza con il calciare - normale dopo qualche settimana di inattività - e ha ancora un po' di timore. Anche per questo da due giorni si allena parzialmente col resto del gruppo, ma da Trigoria filtra un cauto ottimismo.. Mile ci crede: «Tornato», ha scritto su Instagram. Anche perché la differenza con lui in campo c'è. Gollini e Vasquez non hanno sfigurato, ma alcuni errori hanno compromesso un paio di partite, soprattutto nelle amare serate di Champions League contro Real Madrid e Manchester United. [...]

La Roma ha bisogno del proprio Superman che già da oggi proverà a tornare a pieno regime. Più lontano il recupero di Gollini che è ancora alle prese con il problema alla schiena accusato a Manchester circa 15 giorni fa. In caso di forfait di entrambi è pronto Vasquez. L'obiettivo del belga, però, è quello di esserci dal primo minuto, ma la decisione definitiva è ancora rimandata. [...]

Oggi Trigoria tornerà a popolarsi. All'appello mancavano solamente gli argentini che questa mattina si riaffacceranno al centro sportivo dopo gli impegni con la nazionale. Castro, Balerdi e Soulé sono a disposizione ma non certi di partire dal primo. Gli ultimi due - oltre al lungo viaggio - hanno nelle gambe i minuti giocati con la Selección. Matias potrebbe riposare come era successo a Como dopo la maxi sosta di settembre. E rispetto all'ultimo tour de force Gasp potrà contare su un Dybala in più. Si è messo alle spalle il problema al gemello del polpaccio e dall'inizio della settimana è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Segnali positivi che lo spingono verso una maglia da titolare. Al suo fianco è pronto Mora. [...]

(Il Messaggero)