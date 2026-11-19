Jamie Gittens, il talento che aveva fatto innamorare Dortmund e che adesso la Roma vuole riportare al centro della scena. Un'esplosione di velocità, dribbling e fantasia che in Germania aveva lasciato il segno, prima di finire ai margini del Chelsea. A Trigoria sono pronti a scommettere sul suo rilancio: l'obiettivo è portarlo a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto. La concorrenza del Napoli non manca, ma la Roma ha un'arma in più, chissà se decisiva: Donyell Malen. I due si conoscono alla perfezione, hanno condiviso due stagioni e mezzo al Borussia e proprio l'olandese può diventare il miglior sponsor per convincere l'inglese a ripartire dalla Capitale. , il talento che aveva fatto innamorare Dortmund e che adesso la Roma vuole riportare al centro della scena. Un'esplosione di velocità, dribbling e fantasia che in Germania aveva lasciato il segno, prima di finire ai margini del Chelsea.. La concorrenza del Napoli non manca, ma la Roma ha un'arma in più, chissà se decisiva: Donyell Malen. I due si conoscono alla perfezione, hanno condiviso due stagioni e mezzo al Borussia e proprio l'olandese può diventare il miglior sponsor per convincere l'inglese a ripartire dalla Capitale.

Il Gittens che stuzzica la fantasia giallorossa non è quello visto finora al Chelsea, dove in questa stagione ha raccolto soltanto 55 minuti in campo nella coppa di lega, né quello che nella scorsa Premier ha messo insieme appena quattro presenze da titolare più una decina di spezzoni. E quello ammirato con la maglia del Borussia, capace di lasciare il segno con 17 gol e 12 assist tra i 18 e 1 21 anni. Un esterno esplosivo, dotato di talento e personalità, che aveva convinto il Chelsea a investire 56 milioni di euro per riportarlo a Londra un anno e mezzo fa. Adesso, però, la sua avventura in Premier non sta andando secondo le aspettative e la possibilità di ripartire altrove può diventare una soluzione per tutti. L'assist di Malen può essere prezioso: Donny ha accompagnato i primi passi importanti del diciottenne Gittens in prima squadra, aiutandolo a inserirsi e a guadagnare spazio.

Una stima mai venuta meno, tanto che già dalla scorsa estate il bomber romanista aveva sponsorizzato il suo arrivo nella Capitale, spendendo parole positive per il talento inglese. Adesso quella spinta può trasformarsi in un fattore concreto sia per convincere il ragazzo, sia per far accelerare la Roma.

D'Amico è in contatto con il Chelsea dalla scorsa estate, quando il dub giallorosso aveva già manifestato il proprio interesse per Gittens. A Trigoria il modello da seguire è quello che ha portato Malen in giallorosso. [...]

Sul taccuino giallorosso c'è anche Hudson-Odoi, altro esterno inglese che sta attraversando un momento difficile. Al Nottingham Forest la situazione è complicata, con la squadra al sedicesimo posto in classifica e il ventiseienne finito ai margini delle rotazioni. Ma adesso lo sguardo della Roma è rivolto soprattutto a Gittens. [...]

(Corsport)