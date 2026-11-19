quella di Mancini è una stagione strana. Reduce dalla mini-delusione di essere rimasto fuori dalle convocazioni in azzurro del suo omonimo in nazionale per un leggero affaticamento muscolare (e vedendo i due centrali contro il Belgio, forse un marcatore come lui sarebbe servito), Gianluca vive un'annata di pochi alti e qualche basso di troppo. Perché la Roma soprattutto in campionato vola, il reparto arretrato bene o male regge ma il 23 giallorosso più di una volta è apparso in affanno. Per carità, non si può essere sempre al top ma proprio perché Mancini aveva abituato a non avere troppe defaillances ravvicinate, vederlo in difficoltà non è passato inosservato. Campionato o Champions non ha fatto differenza: dall'errore di Istanbul che permette il pari facile di Brown a quello contro Lautaro in Roma-Inter, passando per quello sulla rete di Maldini contro il Cagliari o quelli non pagati di Lecce e Napoli - dove si perde a turno Geubbels e Holjund che a tu per tu col portiere non segnano - è come se Gianluca avesse smarrito un po' della sua centralità. Una volta Balerdi, un'altra Ndicka, addirittura Ghilardi che almeno in partenza dovrebbe essere il quinto in rosa, per non parlare del sempre eterno Hermoso, a turno ogni difensore riesce a ritagliarsi spazio e vetrina mentre lui è come se dovesse sempre rincorrere. [...] Punto di riferimento in campo e fuori,. Reduce dalla mini-delusione di essere rimasto fuori dalle convocazioni in azzurro del suo omonimo in nazionale per un leggero affaticamento muscolare (e vedendo i due centrali contro il Belgio, forse un marcatore come lui sarebbe servito), Gianluca vive un'annata di pochi alti e qualche basso di troppo. Perché la Roma soprattutto in campionato vola,. Per carità, non si può essere sempre al top ma proprio perché Mancini aveva abituato a non avere troppe defaillances ravvicinate, vederlo in difficoltà non è passato inosservato. Campionato o Champions non ha fatto differenza: dall'errore di Istanbul che permette il pari facile di Brown a quello contro Lautaro in Roma-Inter, passando per quello sulla rete di Maldini contro il Cagliari o quelli non pagati di Lecce e Napoli - dove si perde a turno Geubbels e Holjund che a tu per tu col portiere non segnano - è come se Gianluca avesse smarrito un po' della sua centralità. Una volta Balerdi, un'altra Ndicka, addirittura Ghilardi che almeno in partenza dovrebbe essere il quinto in rosa, per non parlare del sempre eterno Hermoso, a turno ogni difensore riesce a ritagliarsi spazio e vetrina mentre lui è come se dovesse sempre rincorrere. [...]

A differenza degli attaccanti o dei portieri con i numeri è difficile avere delle conferme anche se qualcosa si può comunque estrapolare. Ad esempio negli intercetti a partita: Gianluca viaggia a 1,2 dietro a Ndicka e Balerdi (1,6) e Ndicka (2,1). Ultimo posto anche nelle chiusure difensive: Gianluca ne effettua 1;7 (lo scorso anno erano più del doppio: 3,5) ogni 90 minuti mentre Hermoso (1,9), Balerdi (2,6) e il solito Evan (4,7) gli sono davanti. Anche se poi è guardando le partite e soprattutto ricordando l'apporto passato di Gianluca per rendersi conto della flessione. [...]

Come lo zero alla casella dei gol segnati. Il girone di ritorno della banda Gasp aveva abituato probabilmente troppo bene con Mancini autore addirittura di cinque reti (delle sei complessive in stagione) tra cui la doppietta storica nel derby. La sosta può averlo aiutato. E rimasto a Trigoria dove ha potuto curare gli ultimi acciacchi muscolari. E sabato a Parma vuole tornare ad essere protagonista.

(Il Messaggero)