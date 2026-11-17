Parma-Roma, la trasferta arriva in Parlamento: "Chiudere significa rinunciare alla sicurezza"

nov 17, 21:43

"Chiediamo che il ministro Piantedosi venga in Aula a spiegare come il Governo gestisce le trasferte dei tifosi e l'ordine pubblico, perché la situazione sta sfuggendo di mano". Lo dichiara in Aula il...