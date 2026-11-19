Dan Friedkin vicino alla Roma. Mercoledì 25 novembre, prima della sfida di Champions al Parco dei Principi, le dirigenze di Psg e Roma si ritroveranno a tavola. L'appuntamento è confermato, non ancora i nomi dei commensali. E l'ipotesi più suggestiva porta a due vecchi amici: Dan Friedkin e Nasser Al-Khelaifi. Un pranzo potrebbe riportare. Mercoledì 25 novembre,. L'appuntamento è confermato, non ancora i nomi dei commensali. E l'ipotesi più suggestiva porta a due vecchi amici:

Il presidente del PSG è un habitué di questi incontri. [...] Ma con Friedkin il legame supera il cerimoniale: alleati nei vertici del calcio europeo, nell'ottobre 2025, alla prima riunione della neonata Efc a Roma, Al-Khelaifi disse che il loro rapporto era «diverso dagli altri». E a settembre, incrociandolo a Copenaghen per la riunione dell'associazione dei club europei, lo ha salutato così: «Ci vediamo in Champions, Dan». Chissà che non sia la volta buona.

Perché l'incontro, se ci sarà, conterebbe soprattutto per la Roma. Friedkin frequenta le stanze dove si decide il futuro del calcio, ma da tempo la sua presenza a Roma si è rarefatta. [...] A Parigi, Dan potrebbe unire il piacere di rivedere un amico e poi tornare in tribuna, per guardare la Roma dal vivo, incontrare tecnico e giocatori. Nessuna conferma della sua partenza, per ora. Ma forse il significato di quel pranzo non sarebbe nel menu né nei discorsi tra presidenti: sarebbe nel posto occupato poche ore dopo, sugli spalti del Parco dei Principi. Per una volta, vicino alla sua Roma.

(La Repubblica)