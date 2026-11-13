Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Fair play Uefa. La strategia di Friedkin

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
a Ritiro Roma Gasperini Friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma può tirare un sospiro di sollievo, ma senza rilassarsi troppo. Non sarà infatti novembre il mese in cui l’Uefa determinerà chi ha fatto i compiti a casa e chi dovrà essere rimandato - multe, squalifiche, fino all’esclusione dalle coppe per le violazioni più gravi - in merito ai conti da mettere a posto. A metà ottobre il club dei Friedkin ha consegnato il proprio bilancio al 30 giugno, però oltre alla famosa proroga al 31 luglio che avevamo anticipato in estate, stabilita da Nyon a causa del Mondiale nelle Americhe che ha complicato trattative e movimenti, verranno prese in considerazione anche le operazioni di agosto e il costo della squadra al 31 dicembre. [...]
Ma non solo: per stabilire quanto è grave l’eventuale sforamento - e la Roma di un po’ ha sforato, decidendo di tenere tutti i big senza cedere alla tentazione di succose plusvalenze - verrà valutata anche la tendenza sul lungo periodo e in generale il comportamento (sostenibile o meno) di una società su più sessioni di mercato. Per chiarire ancora meglio, la Roma non può permettersi spese folli a gennaio solo perché formalmente è uscita dalla finestra di osservazione.
Il verdetto definitivo è dunque atteso per la primavera, forse tra maggio e giugno. Va da sé che questa ulteriore novità (non è la prima, «sono cambiate le comunicazioni», disse Gasp in estate) non cambierà sostanza al piano operativo previsto dai Friedkin per il mercato invernale. C’è infatti un tesoretto a disposizione per l’ala sinistra - i 35 milioni non utilizzati a fine agosto - e nel caso in cui D’Amico riuscisse a ottenere un prestito con diritto di riscatto, ad esempio per Endrick, aggraverebbe i costi della rosa solamente con l’ingaggio del brasiliano avendo margine operativo per completare un’altra operazione, come quella del terzino sinistro. [...]
È bene ricordare che l’accordo per rientrare nei paletti del fair play firmato dalla Roma consente al club di attestarsi su una perdita aggregata massima nei tre anni di 60 milioni. I bilanci degli ultimi due (2024 e 2025) hanno evidenziato un miglioramento: dagli 81,4 milioni di passivo del 2023/24 la società è passata infatti ai 53,8 del 2024/25, con una riduzione di 28, ma il target “-60” non dovrebbe essere stato raggiunto. Da qui la prospettiva di una multa.
Eppure la Roma è su un percorso virtuoso: il monte stipendi è crollato da 189 milioni lordi a circa 113, e prima dell’ultima campagna acquisti era di 133 (taglio del 15%). L’obiettivo resta quota 100. Così si spiega anche la volontà di puntare sui giovani e di rinnovare i contratti in essere - per ultimo Hermoso - tagliando la parte fissa e favorendo l’inserimento di bonus legati al rendimento.
(Corsport)

Leggi anche

Non solo Malen. Roma, un attacco che fa pauraNon solo Malen. Roma, un attacco che fa paura
Roma, via al progetto KonéRoma, via al progetto Koné
Champions, tutto esaurito. A ruba i biglietti per il PsgChampions, tutto esaurito. A ruba i biglietti per il Psg
uefaD'AMICOFriedkin

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

imagen_recortada-2026-08-15t111708.432

Calciomercato Roma: interesse anche per Mastantuono. La Fiorentina vorrebbe un altro anno di prestito

Nome nuovo per la Roma, sempre alla ricerca di un esterno offensivo. Secondo quanto scrive il giornalista Ekrem Konur, i giallorossi in vista della prossima stagione starebbe pensando a Franco Mastant...

DYBALA TIRO

Trigoria: Dybala, Svilar e Mancini di nuovo parzialmente in gruppo. Differenziato per Gollini (FOTO E VIDEO)

Questa mattina la Roma si è allenata a Trigoria. Dybala, Svilar e Mancini hanno lavorato di nuovo parzialmente in gruppo. Mentre differenziato per Gollini, ancora alle prese con i problemi alla schien...

balde

Calciomercato Roma: Balde lascerà il Barcellona, ma Gasperini ha altre priorità

Balde, terzino del Barcellona, lascerà la squadra a gennaio. Dalla Spagna sono sicuri di questa decisione, perché Flick non lo vede e anche contro l'Atletico Madrid, quando ci sarebbe stata la possibi...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Dovbyk, la Roma va in pressing sul Bologna L’ipotesi di un addio a gennaio prende quota

Lookman

Calciomercato Roma: Lookman vuole lasciare l'Atletico Madrid

Vasquez

Colombia, il caso Devis Vasquez. L'attacco dell'ex ct Pinto: "Non gioca mai, dietro forse lo zampino dei procuratori"

Arroyo

Calciomercato Roma, dal Brasile: valutazione più bassa per Arroyo, il Cruzeiro chiede 20 milioni. I giallorossi non hanno presentato offerte

sutalo

Lazio, Sutalo salta il derby. Tavares out un mese: tenta il recupero per la stracittadina

Koné (1)

Cinquanta milioni e il prestito di Gittens: Gasp ha messo il veto su Koné

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento mattutino 13.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Loading