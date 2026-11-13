Roma, via al progetto Koné

Il sogno scudetto, quello che adesso aleggia silenziosamente tra i corridoi del Fulvio Bernardini e nello spogliatoio dell’Olimpico, passa anche dal ritorno di Manu Koné, il rinforzo in più capace di dare sostanza, qualità e alternative a centrocampo. Un valore aggiunto capace di spostare gli equilibri e alzare ulteriormente il livello di una squadra che non vuole smettere di stupire. La Roma sta per ritrovarsi un grande acquisto senza passare dal mercato., quello che adesso aleggia silenziosamente tra i corridoi del Fulvio Bernardini e nello spogliatoio dell’Olimpico,, il rinforzo in più capace di dare sostanza, qualità e alternative a centrocampo. Un valore aggiunto capace di spostare gli equilibri e alzare ulteriormente il livello di una squadra che non vuole smettere di stupire.

Il suo rientro a pieno regime, dopo lo stop di un mese che lo ha costretto a saltare sette partite, rappresenta una spinta straordinaria per Gasp, che considera il francese un elemento fondamentale del proprio progetto e ha già in mente come renderlo ancora più decisivo. [...]

Dopo il rientro contro il Sassuolo, Koné è rimasto a Trigoria per seguire un percorso personalizzato di riatletizzazione, concordato da medici, fisioterapisti e staff tecnico anche alla luce dei tre infortuni muscolari accusati da febbraio a oggi. L’obiettivo è ritrovare brillantezza, ritmo e continuità, senza lasciare nulla al caso. Una fase di rodaggio importante per restituire al centrocampista tutta la forza e la dinamicità che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della squadra. In questi giorni alterna sedute individuali a momenti di lavoro con un componente dello staff tecnico, riducendo il carico delle esercitazioni collettive, fatta eccezione per la parte tattica. Meno lavoro in gruppo, dunque, e maggiore attenzione alla crescita atletica, tra intensità e condizione delle gambe.

Il tecnico lo aspetta per la sfida contro il Parma e ha già in mente come valorizzarne ulteriormente le caratteristiche: avanzarlo sulla trequarti, avvicinarlo alla porta e renderlo più incisivo negli ultimi metri. Koné ha dimostrato di poter fare la differenza non soltanto nella fase di interdizione e nella riconquista del pallone, ma anche quando riesce ad accompagnare l’azione e a presentarsi in area avversaria. La doppietta contro l’Inter rappresenta il modello da seguire: un centrocampista capace di abbinare forza fisica, corsa e tempi d’inserimento, diventando una risorsa preziosa anche in zona gol. [...]

La partita di ieri sera tra Italia e Francia, disputata a San Siro, Koné avrebbe potuto viverla da protagonista con la nazionale francese ma da nerazzurro, considerando i ripetuti tentativi dell’Inter di portarlo a Milano. Invece l’ha seguita da casa, da romanista, con la testa rivolta al recupero e alla voglia di tornare protagonista. Una serata guardata a distanza, con un doppio obiettivo all’orizzonte: ritrovare la migliore condizione per Gasp vuole esaltarne tutto il potenziale, aggiungendo nuove soluzioni alla manovra offensiva e aumentando il peso del francese negli ultimi sedici metri. C’è anche una curiosa sliding door che accompagna questi giorni di lavoro a Trigoria.con la nazionale francese ma da nerazzurro, considerando i ripetuti tentativi dell’Inter di portarlo a Milano., con la testa rivolta al recupero e alla voglia di tornare protagonista. Una serata guardata a distanza, con un doppio obiettivo all’orizzonte: ritrovare la migliore condizione per Gasperini e tornare a disposizione anche in ottica nazionale, con Zidane. Prima, però, c’è la Roma: il francese vuole riprendersi il centrocampo e diventare uno dei protagonisti della corsa giallorossa.

(Corsport)