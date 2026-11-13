Roma, via al progetto Koné

La Roma sta per ritrovarsi un grande acquisto senza passare dal mercato. Il sogno scudetto
, quello che adesso aleggia silenziosamente tra i corridoi del Fulvio Bernardini e nello spogliatoio dell’Olimpico, passa anche dal ritorno di Manu Koné
, il rinforzo in più capace di dare sostanza, qualità e alternative a centrocampo. Un valore aggiunto capace di spostare gli equilibri e alzare ulteriormente il livello di una squadra che non vuole smettere di stupire.
Il suo rientro a pieno regime, dopo lo stop di un mese che lo ha costretto a saltare sette partite, rappresenta una spinta straordinaria per Gasp, che considera il francese un elemento fondamentale del proprio progetto e ha già in mente come renderlo ancora più decisivo. [...]
Dopo il rientro contro il Sassuolo, Koné è rimasto a Trigoria per seguire un percorso personalizzato di riatletizzazione, concordato da medici, fisioterapisti e staff tecnico anche alla luce dei tre infortuni muscolari accusati da febbraio a oggi. L’obiettivo è ritrovare brillantezza, ritmo e continuità, senza lasciare nulla al caso. Una fase di rodaggio importante per restituire al centrocampista tutta la forza e la dinamicità che lo hanno reso uno dei punti di riferimento della squadra. In questi giorni alterna sedute individuali a momenti di lavoro con un componente dello staff tecnico, riducendo il carico delle esercitazioni collettive, fatta eccezione per la parte tattica. Meno lavoro in gruppo, dunque, e maggiore attenzione alla crescita atletica, tra intensità e condizione delle gambe.
Il tecnico lo aspetta per la sfida contro il Parma e ha già in mente come valorizzarne ulteriormente le caratteristiche: avanzarlo sulla trequarti, avvicinarlo alla porta e renderlo più incisivo negli ultimi metri. Koné ha dimostrato di poter fare la differenza non soltanto nella fase di interdizione e nella riconquista del pallone, ma anche quando riesce ad accompagnare l’azione e a presentarsi in area avversaria. La doppietta contro l’Inter rappresenta il modello da seguire: un centrocampista capace di abbinare forza fisica, corsa e tempi d’inserimento, diventando una risorsa preziosa anche in zona gol. [...]
Gasp vuole esaltarne tutto il potenziale, aggiungendo nuove soluzioni alla manovra offensiva e aumentando il peso del francese negli ultimi sedici metri. C’è anche una curiosa sliding door che accompagna questi giorni di lavoro a Trigoria. La partita di ieri sera tra Italia e Francia, disputata a San Siro, Koné avrebbe potuto viverla da protagonista
con la nazionale francese ma da nerazzurro, considerando i ripetuti tentativi dell’Inter di portarlo a Milano. Invece l’ha seguita da casa, da romanista
, con la testa rivolta al recupero e alla voglia di tornare protagonista. Una serata guardata a distanza, con un doppio obiettivo all’orizzonte: ritrovare la migliore condizione per Gasperini
e tornare a disposizione anche in ottica nazionale, con Zidane. Prima, però, c’è la Roma: il francese vuole riprendersi il centrocampo e diventare uno dei protagonisti della corsa giallorossa.
(Corsport)