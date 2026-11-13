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Parigi sold out in tre ore. Tifosi sotto la lente Uefa

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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IL TEMPO (G. TUR) - Parigi sold out in tre ore. Sono già esauriti i 1.500 biglietti a disposizione dei tifosi giallorossi per la gara di Champions sul campo del PSG dell'ex Luis Enrique, in programma il 25 novembre. Una capienza ridotta, rispetto ai 2.376 posti disponibili, per volontà della polizia di Parigi, che ha individuato nel legame tra i tifosi del PSG e del Napoli un possibile motivo di tensioni. La UEFA, intanto, ha sanzionato la Roma per i disordini di Manchester. Il club giallorosso dovrà pagare una multa di 20.000 euro, più altri 3.750 euro «per l'accensione di materiale pirotecnico» da parte dei tifosi. Inoltre, la UEFA ha disposto una riduzione del 50% della capienza del settore ospiti per una trasferta europea, seppur sospesa per un periodo di prova di due anni. Nel frattempo, i tifosi giallorossi aspettano la decisione dell'ONMS relativa alla trasferta di Parma dopo la sosta, con la speranza di non ricevere l'ennesimo divieto. Sarebbe la tredicesima trasferta su sedici vietata ai tifosi della Roma in Serie A nel 2026.

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