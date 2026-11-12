Colombia, il caso Devis Vasquez. L'attacco dell'ex ct Pinto: "Non gioca mai, dietro forse lo zampino dei procuratori"

accende le polemiche. La convocazione del portiere per le prossime gare amichevoli non è passata inosservata, scatenando la dura reazione dell'ex commissario tecnico Jorge Luis Pinto. Il ritorno di Devis Vasquez con la maglia della Colombia dopo tre anni. La convocazione del portiere per le prossime gare amichevoli non è passata inosservata, scatenando la dura reazione dell'ex commissario tecnico

Intervenuto ai microfoni di Futbolred, Pinto non ha usato i filtri nel criticare i criteri di scelta dello staff tecnico:

"Dirò una cosa azzardata, ma con grande franchezza: non so se ci sia lo zampino dei procuratori. Ma come si fa a convocare un ragazzo che nemmeno gioca e che a volte non va neppure in panchina? Ha disputato due partite in un anno. E lascia fuori portieri che giocano nel campionato colombiano o in altri campionati sudamericani. No, non ha senso. In Colombia ci sono giocatori molto più preparati, molto più maturi, che potrebbe convocare e valutare".