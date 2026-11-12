Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Colombia, il caso Devis Vasquez. L'attacco dell'ex ct Pinto: "Non gioca mai, dietro forse lo zampino dei procuratori"

Nazionali
di Francesca Altobelli
Vasquez
Aggiungi come fonte preferita su Google
Il ritorno di Devis Vasquez con la maglia della Colombia dopo tre anni accende le polemiche. La convocazione del portiere per le prossime gare amichevoli non è passata inosservata, scatenando la dura reazione dell'ex commissario tecnico Jorge Luis Pinto.
Intervenuto ai microfoni di Futbolred, Pinto non ha usato i filtri nel criticare i criteri di scelta dello staff tecnico:
"Dirò una cosa azzardata, ma con grande franchezza: non so se ci sia lo zampino dei procuratori. Ma come si fa a convocare un ragazzo che nemmeno gioca e che a volte non va neppure in panchina? Ha disputato due partite in un anno. E lascia fuori portieri che giocano nel campionato colombiano o in altri campionati sudamericani. No, non ha senso. In Colombia ci sono giocatori molto più preparati, molto più maturi, che potrebbe convocare e valutare".

Leggi anche

PSG-Roma, è già sold out: esauriti in poche ore tutti i 1500 biglietti del settore ospitiPSG-Roma, è già sold out: esauriti in poche ore tutti i 1500 biglietti del settore ospiti
Colombia, Vásquez convocato per le due sfide contro il Cile: il portiere torna in nazionale dopo tre anniColombia, Vásquez convocato per le due sfide contro il Cile: il portiere torna in nazionale dopo tre anni

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

roberto-daversa-nuovo-allenatore-del-sassuolo_m7vxeyllhi9x1oz412dxynh4s

Sassuolo, D'Aversa: "La partita con la Roma è stata preoccupante, bisogna lavorare per migliorare"

Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è stato pesentato ufficialmente come nuovo allenatore del Sassuolo al Mapei Football Center, Roberto D'Aversa che ha parlato delle sue sensazioni dopo aver osservat...

gHILARDI ITALIA

Italia, Ghilardi carica gli azzurri: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"

A poche ore dalla sfida contro la Francia, il difensore della Roma e della Nazionale Daniele Ghilardi, che partirà dalla panchina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match. Alla...

Ghilardi

Italia-Francia: Ghilardi parte dalla panchina (FOTO)

Penultimo impegno del girone di Nations League per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che sfida a San Siro la Francia di Zidane. Il ct ha scelto di non convocare Niccolò Pisilli, il cent...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Calciomercato Roma, Dovbyk può lasciare il Bologna già a gennaio: previsti colloqui tra i due club. I giallorossi non prevedono il suo reintegro

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

Man Utd Roma settore ospiti

La Roma punita dall'Uefa: ammenda e possibile limitazione dei biglietti dopo Manchester

Kvernadze

Calciomercato Roma, estro e strappi: Gasp vuole Kvernadze

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

ddr

De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading