Colombia, Vásquez convocato per le due sfide contro il Cile: il portiere torna in nazionale dopo tre anni

Colombia, Vásquez convocato per le due sfide contro il Cile: il portiere torna in nazionale dopo tre anniNazionali
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Serie A, Venezia 2-1 Udinese: la squadra di Nicola si aggiudica il derby del Triveneto. Friulani ultimi in classifica
Nonostante il cambio in panchina, con l'arrivo di Paolo Zanetti al posto di Kosta Runjaić, l'Udinese non riesce ad invertire il trend e perde ancora nel derby del Triveneto contro il Venezia. La squad...
Portogallo, Jesus: "Mora alla Roma è stato molto partecipe in fase offensiva"
Rodrigo Mora è stato convocato dalla nazionale maggiore portoghese per gli impegni di Nations League contro Danimarca e Galles. Il classe 2007 della Roma, quindi, cercherà in queste due partite l'esor...
Calciomercato Roma: proibitiva la pista Nusa per gennaio. In estate il club giallorosso ha chiesto informazioni ma il Lipsia ha alzato il muro
La Roma guarda necessariamente al mercato invernale per mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini nuovi elementi da inserire all'interno della rosa. Il focus di Tony D'Amico è sull'attacco, speci...