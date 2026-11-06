Colombia, Vásquez convocato per le due sfide contro il Cile: il portiere torna in nazionale dopo tre anni

Giorni decisamente intensi per Devis Vasquez. Il portiere nel match contro il Manchester United ha fatto il suo esordio in Champions League e ha trovato anche la prima presenza in assoluto con la maglia della Roma. L'ex Empoli era anche riuscito a parare il rigore a Bruno Fernandes, ma la ripetizione del penalty ha vanificato lo sforzo fatto.

convocazione da parte della nazionale colombiana per gli impegni contro il Cile del 13 e 17 novembre. Una chiamata che mancava da tre anni. Vasquez non ha mai esordito con la maglia dei "Cafeteros" e dopo la gioia con la Roma cerca anche la prima presenza in assoluto con la sua nazionale. Domani, nel match contro il Sassuolo, il classe 1998 potrebbe ancora scendere in campo, visto che per Gollini il problema alla schiena non sembra essere smaltito . Ma non solo, perché, l'estremo difensore oggi ha festeggiato la. Una chiamata che mancava da tre anni. Vasquez non ha mai esordito con la maglia dei "Cafeteros" e dopo la gioia con la Roma cerca anche la prima presenza in assoluto con la sua nazionale.