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Roma-Sassuolo: in forte dubbio la disponibilità di Gollini

Campionato
di Paolo Rosi
gOLLINI
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Ancora qualche grattacapo di formazione in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuola per Gian Piero Gasperini e la Roma. Secondo quanto evidenziato da Lorenzo Canicchio di Gazzetta Regionale, la titolarità di Pierluigi Gollini per la sfida contro il Sassuolo è tutt'altro che certa: il portiere, alle prese con il problema alla schiena che lo ha costretto a rinunciare alla sfida contro il Manchester United, resta fortemente in dubbio.

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