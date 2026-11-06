Roma-Sassuolo: in forte dubbio la disponibilità di Gollini

Roma-Sassuolo: in forte dubbio la disponibilità di GolliniCampionato
La titolarità di Pierluigi #Gollini per #AsRoma-#Sassuolo è sempre in forte dubbio 🟨🟥 https://t.co/gUCNFo1Pv5— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) November 6, 2026
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