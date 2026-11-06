Aquilani: "Berardi e Volpato non saranno a disposizione"Altre
Una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbero piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente.
C'è una serie di componenti: lavorare in maniera individuale, sotto l'aspetto tattico, però la gara contro la Fiorentina la stavamo facendo bene.
Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno. Devo mettere da parte le emozioni perché una volta che scendiamo in campo non è più spazio per quello.
APPENA ARRIVATO
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