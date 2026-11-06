Aquilani: "Berardi e Volpato non saranno a disposizione"

Aquilani, in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico. Sta parlando proprio in questi minuti, Alberto, in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico.

Il tecnico del Sassuolo ha spiegato che Berardi e Volpato domani sera non saranno a disposizione. Due assenze pesanti per i neroverdi, soprattutto quella del capitano. L'ex Roma, invece, è da un po' che non è a disposizione.

La gara con la Roma diventa importante per il Sassuolo

Una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbero piaciuto tornare all'Olimpico con un umore differente.

Come si esce da questo momento?

C'è una serie di componenti: lavorare in maniera individuale, sotto l'aspetto tattico, però la gara contro la Fiorentina la stavamo facendo bene.

Una gara speciale anche per lei...

Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno. Devo mettere da parte le emozioni perché una volta che scendiamo in campo non è più spazio per quello.