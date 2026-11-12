Costa D'Avorio-Gambia: maglia da titolare per Ndicka (FOTO)Nazionali
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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Sassuolo, D'Aversa: "La partita con la Roma è stata preoccupante, bisogna lavorare per migliorare"
Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è stato pesentato ufficialmente come nuovo allenatore del Sassuolo al Mapei Football Center, Roberto D'Aversa che ha parlato delle sue sensazioni dopo aver osservat...
Italia, Ghilardi carica gli azzurri: "Francia piena di stelle, ma noi siamo tranquilli e sicuri delle nostre qualità"
A poche ore dalla sfida contro la Francia, il difensore della Roma e della Nazionale Daniele Ghilardi, che partirà dalla panchina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare il match. Alla...
Italia-Francia: Ghilardi parte dalla panchina (FOTO)
Penultimo impegno del girone di Nations League per la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini che sfida a San Siro la Francia di Zidane. Il ct ha scelto di non convocare Niccolò Pisilli, il cent...