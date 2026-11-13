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Koné cambia tutto. Con lui la Roma si sente più sicura

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
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Il ritorno di Manu Koné rappresenta una risorsa fondamentale per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo aver ritrovato il campo contro il Sassuolo, il centrocampista francese è pronto a riprendersi una maglia da titolare alla ripresa del campionato. La sua assenza ha evidenziato quanto sia importante per gli equilibri della squadra, soprattutto nella fase difensiva.
Manu Koné si era fatto male dopo appena 17 minuti di gioco della sfida interna di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho, lo scorso 14 ottobre: lesione di primo grado al flessore della coscia destra l'esito degli esami strumentali svolti due giorni dopo. Un infortunio che la Roma ha pagato non solo in quella partita (averlo avuto a disposizione nell'assalto spagnolo degli ultimi 20 minuti sarebbe stato a dir poco fondamentale), ma probabilmente anche nelle due trasferte di Napoli (in campionato) e Manchester (ancora in Champions). Due partite dove la sua presenza avrebbe sicuramente dato equilibrio alla squadra, ma anche garantito maggiore copertura alla retroguardia giallorossa.
Con Koné in campo la Roma ha infatti subito solo 4 gol in 8 partite (a cui aggiungere appunto i 17 minuti giocati contro il Real Madrid, con Gasp che era in vantaggio 1-0 al momento del suo ko), senza di lui ne sono invece arrivati ben 14 in 7 partite (includendo in questo calcolo proprio la gara contro gli spagnoli, dove dopo la sua uscita la Roma ha incassato ben 4 reti). [...]
La presenza del centrocampista francese è sempre stata molto importante per l'equilibrio di squadra e per le strategie di gioco di Gasperini. Con lui, infatti, la Roma non ha solo una maggiore copertura, ma anche più capacità di andare e di trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Tutte qualità tipiche del "box to box", e cioè, di quei giocatori che sanno andare (e portare) da una parte all'altra del campo. [...]
Poi, certo, a fine stagione bisognerà anche capire cosa potrà succedere, considerando che si entrerà nel quarto anno di contratto ed allora la Roma davanti a sé avrà sostanzialmente due strade: o rinnovare il suo contratto (probabilmente anche con un importante aumento d'ingaggio) o - a malincuore - vederlo andar via. Rischio che è stato corso anche alla fine della scorsa estate, quando direttamente i Friedkin stavano trattando la sua cessione con il Chelsea, tranne poi decidere di fermare tutto in extremis. Anche se poi il sogno vero di Manu è sempre stato un altro. E, cioè, il Psg. Già, proprio il prossimo avversario della Roma in Champions League...
(Gasport)

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