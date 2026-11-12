Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Gran Galà del Calcio 2026, tutti i riconoscimenti per la Roma: Svilar miglior portiere e Malen miglior attaccante. Nella top 11 anche Mancini e Koné. In panchina c'è Gasperini

Campionato
di Francesca Altobelli
gasperini napoli
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma protagonista al Teatro alla Scala di Milano in occasione della quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio, presentato all'Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo. Sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. Molti i riconoscimenti per i romanisti. Su tutti Mile Svilar e Donyell Malen, rispettivamente miglior portiere e miglior attaccante:
Gli altri premiati: Dimarco (miglior difensore e calciatore), Nico Paz (miglior centrocampista e giovane talento), Yildiz (miglior giovane), McTominay (miglior goal, in Napoli-Inter), Pio Esposito (miglior esordiente) e Palestra (rivelazione). A Chivu lo scettro di miglior allenatore, a Fabregas quello di miglior giovane allenatore.
Resa nota anche la top 11 in cui spiccano altri romanisti: in difesa c'è Mancini, a centrocampo Koné e in attacco ancora Malen. In panchina, invece, c'è Gian Piero Gasperini. Ecco la top 11 completa: Butez, Palestra, Valle. Mancini, Ramon, Orsolini, Zaccagni, Modric, Koné, Martinez, Malen. Allenatore: Gasperini.
Tony D'Amico, che nella scorsa stagione era all'Atalanta, è stato premiato come miglior ds.

Leggi anche

Le partite dei 13 calciatori della Roma convocati in NazionaleLe partite dei 13 calciatori della Roma convocati in Nazionale
Serie A, Malen re dei tiri in porta: sono 18 i tentativi nello specchioSerie A, Malen re dei tiri in porta: sono 18 i tentativi nello specchio
SvilarDonyell Malen

APPENA ARRIVATO

836affd83261-gettyimages-2301148276

PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi

Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....

Malen Mora

Serie A, Malen re dei tiri in porta: sono 18 i tentativi nello specchio

Archiviate le prime undici giornate di campionato, la Roma occupa il terzo posto in classifica a quota 27 punti (ancora imbattuta con 8 vittorie e 3 pareggi. A spingere i giallorossi nelle zone altiss...

Arroyo

Calciomercato Roma, dal Brasile: valutazione più bassa per Arroyo, il Cruzeiro chiede 20 milioni. I giallorossi non hanno presentato offerte

La Roma cerca rinforzi in attacco in vista della sessione invernale di calciomercato e in orbita giallorossa sembra essere tornato anche il nome di Keny Arroyo. L'ecuadoriano, in forza al Cruzeiro, st...

roberto-daversa-nuovo-allenatore-del-sassuolo_m7vxeyllhi9x1oz412dxynh4s

Sassuolo, D'Aversa: "La partita con la Roma è stata preoccupante, bisogna lavorare per migliorare"

Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è stato pesentato ufficialmente come nuovo allenatore del Sassuolo al Mapei Football Center, Roberto D'Aversa che ha parlato delle sue sensazioni dopo aver osservat...

NOTIZIE POPOLARI
Dovbyk-Bologna-Lazio-per-calcio-1024x683

Calciomercato Roma, Dovbyk può lasciare il Bologna già a gennaio: previsti colloqui tra i due club. I giallorossi non prevedono il suo reintegro

Friedkin

Settlement agreement, a maggio il verdetto Uefa

ddr

De Rossi sull'esonero di Aquilani: "È un peccato, è uno degli allenatori più talentuosi della nuova generazione. Si toglierà tante soddisfazioni." (VIDEO)

Man Utd Roma settore ospiti

La Roma punita dall'Uefa: ammenda e possibile limitazione dei biglietti dopo Manchester

Kvernadze

Calciomercato Roma, estro e strappi: Gasp vuole Kvernadze

Lookman

Calciomercato Roma: fari su Lookman. Ma l'Atletico non dovrebbe cederlo a gennaio

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, allenamento 11.11.2026

Trigoria, allenamento 11.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Loading