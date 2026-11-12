Gran Galà del Calcio 2026, tutti i riconoscimenti per la Roma: Svilar miglior portiere e Malen miglior attaccante. Nella top 11 anche Mancini e Koné. In panchina c'è Gasperini

Gran Galà del Calcio 2026, tutti i riconoscimenti per la Roma: Svilar miglior portiere e Malen miglior attaccante. Nella top 11 anche Mancini e Koné. In panchina c'è GasperiniCampionato
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
Serie A, Malen re dei tiri in porta: sono 18 i tentativi nello specchio
Archiviate le prime undici giornate di campionato, la Roma occupa il terzo posto in classifica a quota 27 punti (ancora imbattuta con 8 vittorie e 3 pareggi. A spingere i giallorossi nelle zone altiss...
Calciomercato Roma, dal Brasile: valutazione più bassa per Arroyo, il Cruzeiro chiede 20 milioni. I giallorossi non hanno presentato offerte
La Roma cerca rinforzi in attacco in vista della sessione invernale di calciomercato e in orbita giallorossa sembra essere tornato anche il nome di Keny Arroyo. L'ecuadoriano, in forza al Cruzeiro, st...
Sassuolo, D'Aversa: "La partita con la Roma è stata preoccupante, bisogna lavorare per migliorare"
Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è stato pesentato ufficialmente come nuovo allenatore del Sassuolo al Mapei Football Center, Roberto D'Aversa che ha parlato delle sue sensazioni dopo aver osservat...