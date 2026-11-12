Gran Galà del Calcio 2026, tutti i riconoscimenti per la Roma: Svilar miglior portiere e Malen miglior attaccante. Nella top 11 anche Mancini e Koné. In panchina c'è Gasperini

Roma protagonista al Teatro alla Scala di Milano in occasione della quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio, presentato all'Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo. Sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. Molti i riconoscimenti per i romanisti. Su tutti Mile Svilar e Donyell Malen, rispettivamente miglior portiere e miglior attaccante: Laprotagonista al Teatro alla Scala di Milano in occasione della quindicesima edizione del, presentato all'Auditorium AIA dello Stadio Città di Arezzo. Sono stati svelati i nomi dei protagonisti e delle società premiate per la stagione calcistica 2025/2026. Molti i riconoscimenti per i romanisti. Su tutti

Gli altri premiati: Dimarco (miglior difensore e calciatore), Nico Paz (miglior centrocampista e giovane talento), Yildiz (miglior giovane), McTominay (miglior goal, in Napoli-Inter), Pio Esposito (miglior esordiente) e Palestra (rivelazione). A Chivu lo scettro di miglior allenatore, a Fabregas quello di miglior giovane allenatore.

Resa nota anche la top 11 in cui spiccano altri romanisti: in difesa c'è Mancini, a centrocampo Koné e in attacco ancora Malen. In panchina, invece, c'è Gian Piero Gasperini. Ecco la top 11 completa: Butez, Palestra, Valle. Mancini, Ramon, Orsolini, Zaccagni, Modric, Koné, Martinez, Malen. Allenatore: Gasperini.

Tony D'Amico, che nella scorsa stagione era all'Atalanta, è stato premiato come miglior ds.