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Le partite dei 13 calciatori della Roma convocati in Nazionale

Nazionali
di R.P.
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Trigoria si è svuotata. Sono 13 infatti i calciatori giallorossi che sono partiti per gli impegni delle proprie nazionali. La Roma, sul proprio sito, ha pubblicato tutte le partite nelle quali giocheranno i propri tesserati.

UEFA Nations League

Mora (Portogallo)
14/11: Portogallo-Danimarca (ore 20:45)
17/11: Galles-Portogallo (ore 20:45)
Malen (Olanda)
13/11: Olanda-Grecia (ore 20:45)
16/11: Germania-Olanda (ore 20:45)
Koulierakis (Grecia)
13/11: Olanda-Grecia (ore 20:45)
16/11: Grecia-Serbia (ore 20:45)
Ghilardi, Pisilli (Italia)
12/11: Italia-Francia (ore 20:45)
15/11: Belgio-Italia (ore 20:45)

Qualificazioni Coppa d'Africa 2027

Ndicka (Costa d'Avorio)
12/11: Costa d'Avorio-Gambia (ore 20:00)
17/11: Gambia-Costa d'Avorio (ore 17:00)

Amichevoli internazionali

Soulé, Balerdi, Castro (Argentina)
13/11: Argentina-Uruguay (14/11 ore 01:00 italiane)
17/11: Argentina-Costa Rica (18/11 ore 00:00 italiane)
Wesley (Brasile)
14/11: Brasile-Giappone (ore 11:15 italiane)
17/11: Singapore-Brasile (ore 11:00 italiane)
Vasquez (Colombia)
13/11: Colombia-Cile (14/11 ore 01:00 italiane)
17/11: Cile-Colombia (18/11 ore 00:00 italiane)
Lulli (Italia U21)
13/11: Francia-Italia (ore 18:30)
16/11: Italia-Belgio (ore 18:15)
De Marzi (USA U20)
12/11: USA-Giappone (13/11 ore 02:00 italiane)
14/11: USA-Colombia (15/11 ore 01:00 italiane)
17/11: USA-Paraguay (ore 18:00)
(Asroma.com)
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