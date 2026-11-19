L'okay del CASMS per la vendita dei biglietti nel settore ospiti è arrivato ieri mattina. E i tifosi nel pomeriggio hanno iniziato a prendere d'assalto la biglietteria virtuale: la Roma al Tardini non sarà quindi "sola". No, con lei ci saranno quasi 3mila tifosi (considerando l'apertura delle istituzioni alla trasferta anche per i residenti nel Lazio, ma con tessera del tifoso) e forse alche qualcosa in più. Sta di fatto che il settore ospiti è andato sold-out in pochi minuti. [...]

Matias Soulé, che viveva un momento di forma eccezionale. Se l'allenatore della Roma lo vedrà bene allora potrà anche decidere di mandarlo in campo dal via lo stesso, in coppia con Paulo Dybala. In caso contrario Soulé potrebbe partire in panchina per poi entrare in corsa, lasciando la maglia da titolare a Rodrigo Mora. [...] È chiaro che Gasp dovrà poi capire in che condizioni torneranno i tre argentini. Ed in particolare, che viveva un momento di forma eccezionale. Se l'allenatore della Roma lo vedrà bene allora potrà anche decidere di mandarlo in campo dal via lo stesso, in coppia con. In caso contrario Soulé potrebbe partire in panchina per poi entrare in corsa, lasciando la maglia da titolare a. [...]

(Gasport)