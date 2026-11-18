Calciomercato Roma, occhi su Ayari del Brighton: sul centrocampista anche Milan, Chelsea e Manchester UnitedMercato
🚨 #Brighton Yasin Ayari's contract situation continues to attract attention from several major clubs across Europe. 📋 Roma, Milan, Manchester United, Chelsea, Galatasaray and Fenerbahçe are all monitoring the Brighton midfielder closely. ✍️ The Swedish international is said to be unwilling to commit beyond the current season for now, making negotiations over a new deal increasingly complicated. 🔒 Brighton remain determined to keep the player and reportedly hold an option to extend his contract until 2028.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 18, 2026
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
ATP Finals, Spalletti su Cobolli: "Me lo ricordo bene a Trigoria: è un calciatore mancato, un atleta nato per fare bene ovunque" (VIDEO)
Presente all'Inalpi Arena di Torino per la sfida delle ATP Finals tra Flavio Cobolli e Tiafoe, l'attuale tecnico della Juventus ed ex allenatore della Roma Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di...
Calciomercato Roma, sfuma la pista Balde. Deco (ds Barcellona): "Non ci ha detto di essere scontento". Bojan (vice ds): "Resta importante per noi"
Si chiude l'ipotesi Alejandro Balde per il mercato di gennaio della Roma. Il terzino sinistro del Barcellona, accostato ai giallorossi in vista della finestra invernale, non sembra destinato a lasciar...
Calciomercato Roma, dalla Spagna: il ds del Valencia ha il via libera della proprietà per due operazioni, Dovbyk tra i nomi
Il Valencia sta accelerando le proprie strategie in vista del mercato di gennaio e guarda anche in casa Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, dopo il vertice svoltosi a Madrid con...