La Roma segue con attenzione la situazione di Yasin Ayari, centrocampista svedese del il calciatore è finito nel mirino di diversi club europei: oltre ai giallorossi, anche Manchester United, Chelsea, , centrocampista svedese del Brighton . Secondo quanto riportato dal giornalista turco,oltre ai giallorossi, anche Milan Galatasaray e Fenerbahçe starebbero monitorando il suo futuro.

Ayari non sarebbe intenzionato, almeno per il momento, a firmare un nuovo accordo con il Brighton, complicando le trattative per il rinnovo. Il club inglese, tuttavia, vuole trattenerlo e avrebbe a disposizione un'opzione per prolungare unilateralmente il contratto fino al 2028.