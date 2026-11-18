Calciomercato Roma, sfuma la pista Balde. Deco (ds Barcellona): "Non ci ha detto di essere scontento". Bojan (vice ds): "Resta importante per noi"Mercato
🎙️ Entrevista a Deco i Bojan Balde podria sortir? "No tenim previst que Balde surti al mercat d'hivern" https://t.co/qRE54VmWhP https://t.co/QH1KWaBYLL— Tot costa (@totcosta) November 18, 2026
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