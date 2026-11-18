Si chiude l'ipotesi Alejandro Balde per il mercato di gennaio della Roma. Il terzino sinistro del Barcellona, accostato ai giallorossi in vista della finestra invernale, non sembra destinato a lasciare il club blaugrana, come chiarito dalle parole di Deco e Bojan.

Interpellato su una possibile cessione a gennaio, il direttore sportivo catalano Deco ha chiuso la porta: "No. Balde non ci ha detto di essere scontento e questa non è la situazione attuale. Ha vinto la Liga con Xavi e ha dimostrato di essere un giocatore straordinario. Alla fine queste cose dipendono dalle circostanze della squadra e dalle diverse fasi. Ciò non significa che non possa tornare a giocare domani. I giocatori hanno la capacità di cambiare la propria situazione, soprattutto quando sono giovani. Balde ha già dimostrato quello che è capace di dare".

Sulla stessa linea anche Bojan, dirigente dell'area sportiva blaugrana: "Balde è una persona fantastica che sta attraversando un periodo difficile. Ogni giocatore vuole giocare, soprattutto chi è cresciuto in questo club. Resta importante ed è pronto ogni volta che l'allenatore ha bisogno di lui".