Mile Svilar non scende in campo dallo scorso 19 settembre, quando la Roma pareggiò il big match dell'Olimpico contro l'Inter e il belga, nonostante diversi interventi positivi, subì due gol da Lautaro. Poi un lungo stop che sta per giungere al suo epilogo, partito proprio da uno scontro di gioco nei novanta minuti con i nerazzurri e culminato con la frattura da stress arrivata nei giorni successivi. IL TEMPO (L. PES) - Una lunga attesa.non scende in campo dallo scorso 19 settembre, quando. Poi un lungo stop che sta per giungere al suo epilogo, partito proprio da uno scontro di gioco nei novanta minuti con i nerazzurri e culminato con la frattura da stress arrivata nei giorni successivi.

Il novantanove è una delle principali certezze della Roma di Gasp, un portiere capace di evitare almeno un paio di gol a partita con parate di altissimo livello. Ma allo stesso tempo di portare in campo leadership e personalità, sia nel guidare la difesa, sia nel farsi sentire con tutti gli altri compagni. La frattura del quinto dito del piede destro (in realtà in un punto leggermente più esterno) lo ha tenuto fermo per nove gare, e i numeri giallorossi sono cambiati profondamente. Con lui tra i pali quattro gol subiti e tre clean sheet in sei gare. Tra Gollini e Vasquez, invece, nelle nove partite successive, la Roma ha incassato 14 reti con quattro porte inviolate (tre di Gollini e una del colombiano). Numeri che raccontano alla perfezione l'importanza dell'ex Benfica per la sicurezza difensiva, un fattore che Gasperini vuole ritrovare al più presto, già a partire da Parma. Ieri l'estremo difensore ha svolto ancora soltanto una parte di allenamento con la squadra. Le parate non sono un problema, mentre la confidenza nel calciare aumenta giorno dopo giorno. Tutto il suo recupero in questo mese abbondante è stato gestito con estrema cautela, la stessa che trapela da Trigoria anche in questi giorni. Ma Svilar è carico e determinato a tornare, per questo resta l'ottimismo di vederlo titolare al Tardini tra due giorni. Troppo importante il suo recupero anche in vista del calendario da qui a fine anno che vedrà sfide cruciali sia in campionato che in Champions. Nel frattempo è arrivata, se servisse, anche la benedizione del Cies, che ha inserito il portiere giallorosso nella top 20 mondiale, posizionandolo al 17° posto (valore di mercato 45.5 milioni) come migliore della Serie A. Soltanto Maignan(19° con un valore di mercato di 43.8 milioni) rappresenta insiemea Mile il campionato italiano, mentre sul podio ci sono Garcia, Donnarumma e Lammens.