La Roma è pronta per il grande salto, ma Gasp resta in attesa dei Friedkin

un'Europa League in bacheca, tre finali di coppa Italia, un'abitudine alla Champions (...) I secondi sono il contrario: dopo quasi tre anni di presenza a Roma hanno salutato, non parlano neppure se interrogati (...) intervengono via call, per dare una risposta si prendono i loro tempi (...) Era abituato ai Percassi, fa un po' di fatica ad abituarsi ai Friedkin . Del resto c'è un mondo tra gli ex proprietari dell'Atalanta (...) e i padroni della Roma. I primi a Zingonia erano una presenza costante (...) Il risultato è stata l'Atalanta più bella di sempre,, tre finali di coppa Italia, un'abitudine alla Champions (...) I secondi sono il contrario: dopo quasi tre anni di presenza a Roma hanno salutato, non parlano neppure se interrogati (...) intervengono via call, per dare una risposta si prendono i loro tempi (...)

Due mondi diversi. E il Gasp sta cercando di adattarsi a questa realtà che, per altri versi, lo ha conquistato totalmente.Peraltro, fin qui, i Friedkin nei fatti gli hanno dato quasi sempre retta e ragione. Come nel faccia a faccia con Ranieri,scegliendo di mettere alla porta il sor Claudio. Come nelle indicazioni di mercato (...) finendo con l'investimento di centodieci milioni nell'ultimo mercato. Certo, il Gasp avrebbe voluto qualcosa di più (...) ma considerando tutto non può certo dirsi scontento. Ora il tecnico aspetta conferme e, soprattutto, nuove risposte in tempi brevi per quelle che sono,in vista di gennaio, le dinamiche del calciomercato.

Non ce lo dirà mai, ovvio, ma nella testa del Gasp la possibilità di attaccare lo scudetto è qualche cosa di più di un semplice sogno. La sua Roma, dopo un anno e mezzo di lavoro, gli sta garantendo le risposte che si aspettava. Il suo contratto scadrà nel giugno del 2028 per un progetto triennale con l'obiettivo vincere. Ha capito che si possono anticipare i tempi. Ha bisogno che lo capisca anche la proprietà. Sarebbe il gol più importante.

(La Repubblica)