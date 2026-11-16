L'ex Sabatini accusa Gasp: il tecnico per vie legali

Walter Sabatini e Gian Piero Gasperini non se le mandano a dire e dopo le parole dell'ex ds sportivo giallorosso il tecnico piemontese è pronto a difendersi per vie legali.Il dirigente, che aveva speso belle parole per l'allenatore anche pochi giorni fa su queste colonne, in un'intervista al QN ha accusato Gasperini di aver aggredito l'ex ds giallorosso Massara durante la scorsa stagione. IL TEMPO (P.DANI) - Attestati di stima ma anche un'accusa che non passa sotto traccia.non se le mandano a dire e dopo le parole dell'ex ds sportivo giallorosso il tecnico piemontese è pronto a.Il dirigente, che aveva speso belle parole per l'allenatore anche pochi giorni fa su queste colonne, in un'intervista al QN ha accusato Gasperini di aver aggredito l'ex ds giallorossodurante la scorsa stagione.

«Gasperini è bravissimo. Però è diverso da come appare. La scorsa stagione è arrivato a spintonare Massara davanti alla squadra, lo ha delegittimato per agevolare i suoi amici. Lo avesse fatto a me, lo avrei preso a pugni», le parole rilasciate al quotidiano.

Frasi che non hanno certo lasciato indifferente il piemontese che ha chiuso la questione con la volontà di non rispondere più a domande sulla questione. Allo stesso tempo, però, ha fatto sapere di aver dato mandato ai suoi legali per tutelarsi.

Insomma, una faccenda tutt'altro che chiusa, con le scuse di Sabatini arrivate su Instagram in serata.

«In un'intervista dedicata a un libro al quale sono particolarmente affezionato, "Lo straniero" di Camus, ho fatto riferimento a Gasperini. Non ho alcuna difficoltà ad ammettere di aver sbagliato e a chiedere scusa. Ero molto coinvolto nei temi affrontati dal romanzo».