L'ex Sabatini accusa Gasp: il tecnico per vie legali

L'ex Sabatini accusa Gasp: il tecnico per vie legaliLa penna degli Altri
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Calciomercato Roma: si ragiona a un rinnovo annuale per Dybala. In programma incontro con gli agenti. MLS e Boca sullo sfondo
Paulo Dybala si trova di fronte a uno snodo decisivo della sua stagione, tanto sul terreno di gioco quanto sul fronte contrattuale. Superata la micro-lesione al polpaccio che lo ha tenuto fermo nell'u...
Calciomercato Roma: in programma gli incontri per i rinnovi di Malen e Ndicka
La Roma lavora anche sul fronte rinnovi. Il ds Tony D'Amico, oltre alle trattative in entrata e in uscita, sta pianificando la situazione riguardante i rinnovi di contratto. In primo piano ci sono Her...
Calciomercato Roma: per Balerdi è già pronto il rinnovo di contratto. Le parti hanno definito l'accordo in attesa del riscatto
L'impatto di Leonardo Balerdi nella Roma è stato senza dubbio molto positivo. Il difensore argentino, nel giro di poche settimane, ha conquistato Gian Piero Gasperini. Il tecnico di Grugliasco, già qu...