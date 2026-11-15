VIDEO - Bove a LR24.IT: "Ci sono stati momenti in cui non volevo più le telecamere. Con la Roma ho ancora un buonissimo rapporto. Un ritorno all'Olimpico? Per ora no, voglio lasciare la squadra tranquilla"

Edoardo Bove, ha parlato in esclusiva a LAROMA24.IT, direttamente dal centro sportivo Casaviola in un evento dedicato per continuare a diffondere la cultura del primo soccorso e promuovere la conoscenza delle manovre salvavita tra i più giovani. Il centro sportivo, a cui è legato a doppio filo Edoardo Bove, ha ospitato – con il patrocinio di Roma Capitale e di Fondazione ANIA – “ConTe in un battito”, una giornata di sport e sensibilizzazione, realizzata in collaborazione con il Charity Team di ConTe.it Assicurazioni, la Fondazione Giorgio Castelli e la Boreale A.S.D. , ha parlato in esclusiva a, direttamente dal centro sportivo Casaviola in un evento dedicato per continuare a diffondere la cultura del primo soccorso e promuovere la conoscenza delle manovre salvavita tra i più giovani. Il centro sportivo, a cui è legato a doppio filo Edoardo Bove, ha ospitato – con il patrocinio di Roma Capitale e di Fondazione ANIA – “ConTe in un battito”, una giornata di sport e sensibilizzazione, realizzata in collaborazione con il Charity Team di ConTe.it Assicurazioni, la Fondazione Giorgio Castelli e la Boreale A.S.D.

Le riprese del documentario sono andate avanti per mesi. C'è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di non avere telecamere addosso e se sì dove ti rifugiavi in questi momenti

"Sì, c'è stato e sono partito, sono andato in avanza. Perché alla fine è stato un progetto in cui ho messo tante energie, in cui mi sono impegnato a tirar fuori tante emozioni ma a volte non nascondo che è stato davvero difficile far entrare le telecamere nella mia vita privata e prendermi la responsabilità di farle entrare anche nella vita dei miei cari, dei miei amici, di Martina. A maggior ragione mi sono sentito un po' in colpa a volte. Però credo sia normale e che faccia parte di tutto il percorso"

Hai scelto di farti seguire da una mental coach che ti ha accompagnato anche nel percorso terapeutico. Quanto ti è stato utile questo supporto? E allargando il cerchio, nel calcio quanto c'è ancora da fare su questo fronte? Quanto sarebbe importante cambiare questa cultura

"Sarebbe molto importante. Voglio sottolineare che con la mia mental coach già lavoravo prima dell'evento, anche quando giocavo alla Roma. Perché per il tipo di giocatore che sono penso molto, anche troppo a volte. Riordinare le mie idee, era una parte che andava allenata la mia testa. Vorrei specificare che nel film è presente solo la mental coach, ma quello è anche per il racconto. Io ho fatto un percorso con uno psicoterapeuta, con un traumatologo che mi ha aiutato a lavorare sull'evento del 1 dicembre e allo stesso tempo in parallelo con la mental coach lavoravo sul presente, sul ritrovare i miei punti di forza. Quindi è stato un lavoro di squadra, un lavoro che è importante sottolineare, è nato dalla mia volontà di chiedere aiuto a dei professionisti che mi hanno aiutato a superare questo momento difficile"

Hai ricevuto un'ondata incredibile di affetto dal mondo del calcio. Da parte della Roma quanto hai sentito concretamente questa vicinanza?

"L'ho sentita. È la società in cui sono cresciuto. Quell'anno sono rimasto a Firenze perché la Fiorentina mi ha dato la possibilità di seguire la squadra tutto l'anno e io in qualche modo volevo stare vicino ai miei compagni. Però l'anno dopo sono tornato a Roma e c'è tuttora un buonissimo rapporto"

Un ritorno all'Olimpico da tifoso? Ti piacerebbe vivere una partita in Curva o comunque vicino ai tifosi

"Sì, ma nessuno dice che non l'abbia già fatto (ride, ndr). Non voglio far vedere, andare adesso all'Olimpico sarebbe comunque un motivo di notizia, no? Vorrei lasciare la squadra tranquilla perché vedo che stanno lavorando tutti benissimo all'interno della società"

Cosa ne pensi del momento Roma?

"Oggettivamente è un momento buonissimo e spero che possa continuare così"

Tornando al documentario. Hai detto che non è un finale che magari tutti possiamo aspettarci, ma quello più vero. È anche il modo per prendere le distanza dall'idea che ogni storia difficile debba avere un lieto fine

"Per quello e perché io sono tornato a giocare ed è un finale bellissimo per me, ma allo stesso tempo non sono tornato ai massimi livelli. Ho avuto delle difficoltà come è giusto che sia per un ragazzo che non gioca da più di un anno e allo stesso tempo devo ricominciare a riconquistarmi tutto piano piano. Credo sia una delle più grandi lezioni che mi abbia dato il calcio perché è un grandissimo sport anche per questo, non ti regala niente nessuno. Non è finito bene, è finito vero il film"

Cosa hai provato quando si è concretizzata la possibilità di tornare a giocare al Watford e se prima dell'evento hai mai pensato di fare un'esperienza all'estero, magari proprio in Inghilterra

"Non lo nascondo. Sono sempre stato attratto da quel tipo di calcio anche per il tipo di giocatore che sono. Aver avuto l'opportunità di farlo per forza di cose alla fine mi rende felice. Sono contento di come sta andando, della possibilità che ho, del fatto che mi stia mettendo in gioco una realtà diversa, dove vivono il calcio in modo diverso, non migliore ma differente. Qui è più passionale, c'è un attaccamento diverso ma sono orgoglioso di come sta andando".