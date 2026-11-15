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Instagram, gli auguri di Soulé a Dybala: "Feliz cumpleaños hno" (FOTO)

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di Matteo Esposito
soulè e dybala
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Nel giorno del 33° compleanno di Paulo Dybala, arrivano anche gli auguri del compagno di squadra Matías Soulé. Al momento impegnato con la nazionale argentina, il numero 18 della Roma ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram con una foto che lo ritrae proprio con la Joya: "Feliz cumpleaños hno"
soule dybala

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