Serie A Women, Roma-Parma: le formazioni ufficiali. Davanti Jahnukainen, Cimò e Piemonte

Serie A Women, Roma-Parma: le formazioni ufficiali. Davanti Jahnukainen, Cimò e PiemonteRoma Femminile
A disposizione: Soggiu, Klobucarevic, Heatley, Doms, Van Dooren, Pilgrim, Ottey, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Piekarska.
All.: Gianpiero Piovani.
A disposizione: Fierro, Jorde, Zappettini, Cavallin, Ambrosi, Gueguen, Georgsdóttir, Christensen.
All.: Stefano Sottili.
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