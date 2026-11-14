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Serie A Women, Roma-Parma: le formazioni ufficiali. Davanti Jahnukainen, Cimò e Piemonte

Roma Femminile
di Paolo Rosi
Roma femminile
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Impegno casalingo e obiettivo continuità per la Roma Women, attesa oggi alle ore 15:00 dalla sfida contro il Parma e valida per la settima giornata di Serie A femminile. Le giallorosse guidate da mister Piovani si presentano all'appuntamento forti di un avvio di stagione perfetto in campionato, finora a punteggio pieno.
Per confermare il primato e prolungare la striscia di successi, lo staff tecnico ha diramato le scelte ufficiali per l'undici titolare: tra i pali c'è Baldi, mentre il campo vedrà schierate dal primo minuto Bergamaschi, Oladipo, Antoine, Oliviero, Rieke, Greggi, Giugliano, Pellegrino Cimò, Piemonte e Jahnukainen.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Baldi, Antoine, Jahnukainen, Giugliano, Oliviero, Pellegrino Cimò, Piemonte, Oladipo, Greggi, Bergamaschi, Rieke.
A disposizione: Soggiu, Klobucarevic, Heatley, Doms, Van Dooren, Pilgrim, Ottey, Corelli, Pandini, Thogersen, Babajide, Piekarska.
All.: Gianpiero Piovani. 
PARMA: Copetti, Lobo, Bou Salas, Sharts, Rabot, Healy, Merlo, Distefano, Domínguez, Szymaszek, Ekic.
A disposizione: Fierro, Jorde, Zappettini, Cavallin, Ambrosi, Gueguen, Georgsdóttir, Christensen.
All.: Stefano Sottili. 
Arbitro: Davide Galiffi (sezione di Alghero). Assistenti: Giuseppe Bosco e Giuseppe Minutoli. Quarto ufficiale: Niko Pellegrino. VAR: Gabriele Elisino

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